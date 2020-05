Obec Lukoveček

Obec Lukoveček čítá zhruba 454 obyvatel, první zmínka o ní je datována z roku 1480 jako Lukovec Dolní. Po různých jménech se dospělo do dnešní podoby, pravděpodobně je to zdrobnělina Lukova. Do roku 1849 byl Lukoveček součástí lukovského panství, pak součástí okresu Holešov, poté Kroměříže, zase okresu Holešov a po roce 1961 okresu Gottwaldov. Od rokuk 1976 do 2001 spadal Lukoveček pod Městský úřad Fryšták. Od 1. ledna 2001 se obec osamostatnila.

Mezi památky patří kaple Panny Marie Pomocné, pomník T. G. Masaryka a dvojice křížů.

Zdroj: Archivy obyvatelů obce Lukoveček

Základní škola Gabry a Málinky

Základní škola Gabry a Málinky leží v údolí CHKO Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy, v obci Štítná nad Vláří, která je součástí mikroregionu Valašské Klobucko ve Zlínském kraji. Škola disponuje jídelnou, družinou, zahradou i velkým sportovním areálem. Školu navštěvuje 185 žáků. Některé děti dojíždějí z okolních vesnic. V současné budově školy se poprvé začalo vyučovat v roce 1973, historie vzdělávání ve Štítné se však píše už od roku 1787.

Zdroj: Archiv ZŠ Gabry a Málinky