/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pivo teče proudem, všude voní slivovice, děti chřoupou topinky s česnekem a mezi fanoušky panuje dobrá nálada. V nadsázce se dá říct, že celé město je ve žluto-zeleném a neřeší nic jiného. Vsetín žije hokejem. Valaši své tažení play-off navíc v semifinále odstartovali vítězně.

První semifinálový zápas Vsetína s Prostějovem. | Video: Dominik Pohludka

Už po cestě městem člověk míjí početné skupinky ve žluto-zeleném. Hlavně starší fanoušci mají na dresech častokrát jména jako třeba Čechmánek, Stantien či Tesařík - tedy ikony vsetínského hokeje z dob mistrovských sezon v nejvyšší soutěži.

Že by si valašští fandové podobné úspěchy rádi zopakovali, potvrzuje také jejich obrovská přízeň, kterou ženou své borce na cestě v play-off.

Zbývá ještě více než hodina do úvodního buly prvního zápasu semifinále s Prostějovem a parkoviště u Lapače praská ve švech. Řidiči marně hledají volná místa a tak parkují doslova, kde to jen jde. Před stadionem už se tvoří fronta, v bufetu roztáčejí pípy, rozpalují grily.

Heja, Vsetín, heja!

Když pak domácí hráči vyjedou na led, vítají je potleskem téměř zaplněné ochozy. „Semifinále je naše. Prostějov přejedeme, o tom není pochyb,“ je přesvědčený šedesátník Josef Indra, který podle svých slov nevynechá skoro žádné domácí utkání. „Vsetín v posledních letech zase žije hokejem,“ dodává při pohledu na zaplněné tribuny.

Rozhodčí v tu chvíli zrovna zahajuje zápas. Sotva puk dopadne na led, Valaši začínají z plných plic skandovat. Je jasné, kdo je tady pánem.

Pokřiky jako „Heja, Vsetín, heja“ střídá po pár minutách také ikonické „My se vrátíme – tam, kam patříme“.

OBRAZEM: Vsetín urval první semifinále proti Prostějovu! Strhly se dvě bitky

Nikdo z fandů o tom ostatně vůbec nepochybuje. „Na Vsetín prostě patří extraliga. Že tam teď nejsme, neznamená, že tam nebudeme třeba už příští rok,“ shodují se třicátníci Marek a Petr, kteří o přestávce stojí ve frontě na pivo.

„Já to řeknu takhle. Na Lapač patří tři věci – pivo, slivovice a nejvyšší soutěž,“ říká asi čtyřicetiletý Jaromír. Zatímco první a druhé zmíněné drží v rukou, to třetí mu ke spokojenosti stále chybí. „Co není, může být,“ směje se.

Ostatně pokud o něco na Lapači není nouze, je to právě zmíněné pivo a slivovice. Zlatavý mok za - na dnešní dobu lidových - čtyřicet korun prostě patří k výbavě každého správného fanouška. A slivovice jakbysmet.

Navštívili jsme: Na Lapač zavítalo téměř 4 000 diváků! Najdete se?

Domácí pálenka je během zápasu cítit skoro na každém rohu. I to dělá na Lapači jedinečnou atmosféru. „A taky topinky s česnekem a chleba se škvarkovkou! To tam taky napiš,“ smějí se fandové. „Po každém našem gólu si dáme slivovičku. A když se našim klukům hodně daří, tak to musíme zajídat několika topinkami… Abychom pak vůbec došli domů,“ dodávají Marek a Petr.

Fanoušci tak na suchu nezůstali ani v sobotu. Domácí slivovici si mohli nalít hned čtyřikrát. Vsetínští hokejisté totiž porazili Prostějov 4:3.

Finálové derby se Zlínem? To by byla paráda

Vítězně vkročili do semifinálových bojů také hokejisté Zlína. Začíná se tak šuškat o velkém finálovém derby. „Hrát se Zlínem finále? To by byla paráda. Ale možná o kousek větší radost bych měl, kdyby se tam ani nedostali,“ říká Josef Indra. „Na druhou stranu – my se musíme soustředit sami na sebe. V posledních letech mám z našeho hokeje zase velkou radost. Kluci hrají dobře, fanoušci chodí v hojném počtu. Město tím žije. Teď už jen trochu toho štěstíčka,“ dodává s úsměvem.