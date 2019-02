VSETÍN - Téměř dva tisíce obyvatel Vsetína a širokého okolí se včera odpoledne sešly před vsetínskou radnicí, aby vyjádřily podporu svému bývalému starostovi Jiřímu Čunkovi.

"Vážíme si jeho práce. To, co se kolem něj děje, není dobré. Už to není jenom o něm. Je to i o nás," je přesvědčen například Ivan Šedlbauer ze Vsetína. Během setkání se rozeběhla také petice na podporu Jiřího Čunka. Vsetíňané ji mohou podepisovat i v dalších dnech, podpisové archy jsou k dispozici na Městském úřadu. Svolavatel akce písničkář Zbyněk Horváth postupně obyvatele Vsetína seznámil se zákulisím celé kauzy Čunek. "Pan Čunek má být politicky popraven, aby si už nikdo jiný nedovolil pro sebe uzurpovat demokratické právo volit a být zvolen," uvedl Horváth na úvod demonstrace.

Do Vsetína přijel také senátor Jaromír Štětina, který přítomné obeznámil se souvislostí vyšetřování Jiřího Čunka s případem Vladimíra Hučína. V obou případech je totiž dozorujícím státním zástupcem Radim Obst, který podle něj vyšetřování účelově prodlužuje. "Věřil jsem, že Vsetíňané svého bývalého starostu podrží. Nenechají si líbit, aby se jim jejich nejlepší člověk, kterého vyslali do Prahy, vrátil zbitý a pošpiněný," řekl mimo jiné Štětina.

Do Vsetína dorazili také starostové z okolních obcí a krajští radní z nedalekého Zlína. Na mítinku vystoupili kromě politiků také místní umělci. Bouřlivý potlesk sklidil valašský bard František Segrado i vsetínský písničkář Dušan Goša Ostrčil. Na závěr vystoupila také manželka současného místopředsedy vlády Pavla Čunková. "Strašně moc děkuji za odvahu organizátorům akce a vám všem za podporu," poděkovala manželka bývalého vsetínského starosty. Ve svém krátkém vstupu také vyslovila přání účatníků setkání: "Chceme žít v právním státě a v demokracii."