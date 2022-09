Čeká je změna z dítěte na školáka. I na rodiče čeká spousta změn, starostí a hlavně počátečních výdajů. Taška, pouzdro, sešity, přezůvky a další nezbytnosti představují v dnešní době citelný zásah do rodinného rozpočtu. Není se co divit, že spousta rodičů již od prázdnin řeší, kolik je jejich prvňáček bude stát.

„Aktovka s veškerým vnitřním vybavením stála přes šest tisíc, k tomu pomůcky, papuče, oblečení do tělocviku. Celkově jsme se dostali na deset tisíc korun,“ vyjmenovává Nikola Hrnčiříková, která vedla do první třídy dceru Lindu.

To, že rodiče intenzivně řeší finanční náročnost potvrzuje i maminka prvňačky Jana Šuráňová.

„Dali jsme si finanční limit pět tisíc, který jsme se snažili nepřekročit. Stálo nás to ale hodně času a vybírání, co je důležité a co naopak můžeme vynechat. Překvapilo mě, jaké jsou rozdíly v cenách papučí. Můžete koupit na tržišti papuče za dvě stovky, nebo jít do obchodu a zaplatíte třikrát tolik, "podotýká Šuráňová.

Drahé školní pomůcky jsou i tématem na sociálních sítích.

„Když šel do školy starší syn před třemi roky, stálo nás to zhruba pět tisíc. Letos se částka u dcery vyšplhala skoro na dvojnásobek,“ stěžuje si paní Marcela v diskuzi. Souhlasí i pan František.

„Celá rodina se musíme uskromnit a bohužel se to dotklo i nákupů školních potřeb pro syna. Vybíráme aktovku i papuče v nižších cenových relacích,“ konstatuje.

V papírnictví začátek školního roku vyhlížejí naopak s očekáváním, pro obchod s psacími potřebami je září doslova žně.

„Před začátkem školního roku je tady vždycky nápor. Lidé kupují sešity, psací potřeby, aktovky, doplňky do školy. Letos je na spoustě rodičů vidět, že počítají každou korunu. Vybírají si levnější sortiment, nenakupují do zásoby, zvažují každou tužku,“ říká paní Alena, prodavačka z papírnictví v centru Zlína.

Základní výbava pro prvňáčka:

Aktovka 1000-4000

Pouzdro 250-750

Láhev na pití 50-600

Svačinový box 50 - 1000

Papuče 150-750

Sešity + výtvarné pomůcky 500-1500

Cvičební úbor – 500- 2000