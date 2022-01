Květen 2011:

Město Zlín chce od občanského sdružení HC PSG Zlín převzít Zimní stadion Luďka Čajky a výhledově začít pracovat na jeho rekonstrukci. Podle tohoto záměru by tak právě město mělo v budoucnu snáze dosáhnout na případné dotace, které by napomohly vybudovat pro fanoušky i hokejisty modernější chrám.

Srpen 2014:

Podzemní parkoviště, propojení sportovních hal či mnohem lepší zázemí pro diváky. I tyto změny byly součástí připravované studie rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky. Již několik měsíců se v této době se na ni pracuje. Vytvořit ji zadal zlínský hokejový klub. V této době je však samotná zásadní rekonstrukce ještě běh na hodně dlouhou trať. Musí se vyřešit finance i majetkové vztahy. Hrubý odhad nákladů pro rekonstrukci představuje v této době půl miliardy korun. To si nemůže dovolit vynaložit ani město ani klub. V úvahu tak přicházejí evropské dotace. Na ty však zase soukromý subjekt, jako je hokejový klub, jen tak snadno nedosáhne.

„Řešením je převod stadionu pod správu města. To by pak mohlo na rekonstrukci žádat dotace. Ohledně převodu zimního stadionu na město se však stále vedou jednání," připomněl za město bývalý mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Které hokejové legendy zastavená rekonstrukce zimáku trápí?

Únor 2015:

Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky je z hlediska budoucnosti jeho provozu již naprosto nezbytná. Odhady hovoří až o pěti stech milionech korun. Takovou částku je však pro majitele zimního stadionu, tedy spolek HC PSG Zlín, dříve občanské sdružení, naprosto nereálné získat z vlastních prostředků. Spolek tedy zažádal o přiznání dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy, které vypsalo grant na rekonstrukce sportovišť.

Hotova je již předběžná projektová studie, která chystané změny definuje.

Z ní vyplývá, že by v konečné fázi mělo dojít k propojení obou zlínských zimních stadionů a přilehlé sportovní haly, plánovaná je i změna parkoviště mezi zimním stadionem a sportovní halou. Jasno o výsledku žádosti by mělo být na jaře. Pokud spolek neuspěje, otevírá se možnost pokusit se získat dotace z fondů EU.

Leden 2019:

Zlínští zastupitelé na konci roku 2018 schválili záměr na rekonstrukci zimního stadionu a jeho převod na město.

Plány města v této době byly, že se s půlmiliardovou investiční akcí začne v roce 2021 a měla by být hotova o dva roky později. Jejími zadavateli mají být město Zlín společně se spolkem HC Berani Zlín, který zlínský zimák v té době vlastnil. Role investora se má ujmout město Zlín.

Ministerstvo financí již dříve, v roce 2015, vlastníkům zimního stadionu neschválilo požadovanou dotaci 350 milionů korun. Toho se ale nové zastupitelstvo nebálo.

„V případě, že nastane nejhorší varianta, že nezískáme dotaci, ať už ze státních prostředků, či například z kraje, bude město financovat rekonstrukci pomocí úvěru,“ seznámil tenkrát s další možností primátor města Zlín Jiří Korec.

Zimní stadion ve Zlíně dostal stopku. Nákladnou rekonstrukci odmítla dotovat NSA

Srpen 2019:

Půl miliardy korun. To byla ještě v roce 2017 předpokládaná cena plánované rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Rada města Zlín (RMZ) v polovině srpna 2019 odsouhlasila vyhlášení zadávacího řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace.

Zlínský hokejový klub v té době počítal s tím, že by projektová dokumentace měla být hotová za rok, tedy v létě 2020. Projektovou dokumentaci město financovalo ze svých zdrojů a městskou pokladnu vyšla na několik milionů korun. Všichni čekali, jakou částku projektanti na rekonstrukci zimního stadionu navrhnou. Očekávalo se i to, že mohou přijít s částkou, která bude značně převyšovat půlmiliardovou investici.

Došlo ke schválení převodu budovy na město. K zásadní rekonstrukci tak má dojít poprvé po více než šedesáti letech.

Jak se bude celá rekonstrukce zlínského zimního stadionu hradit, zatím v této době jasné není. Představa účastníků rámcové smlouvy byla ještě v dubnu ta, že město buď získá dotace, nebo si vezme úvěr. Přitom ministerstvo financí již dříve, v roce 2015, vlastníkům zimního stadionu neschválilo požadovanou dotaci 350 milionů korun.

Únor 2020:

Plánovaná rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, zaujala premiéra České republiky Andreje Babiše. Při své návštěvě Zlína si tak nenechal prohlídku stánku zlínského hokeje ujít. Podporu záměru přislíbila jak NSA (Národní sportovní agentura), tak i premiér Babiš.

„Projekt je součástí Národního investičního plánu. Takže s podporou od NSA může město počítat. V jaké výši bude podpora udělena, nelze v tuto chvíli sdělit. Ještě není vypsán dotační program, který bude určený typově pro tyto projekty. Jeho vypsání plánujeme v průběhu letošního roku,“ seznámil tenkrát se záměrem Milan Hnilička prostřednictvím mluvčího Jakuba Večerky.

„Pan Babiš dnes jen potvrdil to, že si předběžně dovede představit, že by vláda přispěla jak na rekonstrukci zimního stadionu, tak také na rekonstrukci Velkého kina,“ komentoval při této příležitosti zájem premiéra o dvě zlínské dominanty zlínský primátor.

Červenec 2020:

Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky vyhrála díky nabídnuté ceně a splnění všech podmínek soutěže společná nabídka firem ATIP a Centroprojekt.

Rekonstrukce je naplánována na několik etap, práce měly být dle aktuálního plánu započaty v průběhu sezony 2021/22.

Na konci roku 2019 tak podepsalo město Zlín smlouvu s těmito vybranými projektanty na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Zástupci města a hokejového klubu Berani Zlín začali s projektanty intenzivně spolupracovat.

Únor 2021:

Podle vedení zlínské radnice, probíhají práce projektantů i přes složitou pandemickou dobu v souladu s harmonogramem.

Přesto musí město jako investor rekonstrukce stadionu řešit starosti s financováním projektu. Podle slov primátora Jiřího Korce bude muset bez externího financování od tohoto záměru upustit. Původní plánovaná cena rekonstrukce 450 milionů korun bez DPH se má totiž podle projektantů vyšplhat až na 790 milionů korun bez DPH.

„Za mne je to naprosto zásadní získat státní dotaci, kde pošilháváme po alokaci 300 milionů korun. V tuto chvíli jednáme také o dotaci z kraje ve výši kolem 100-150 milionů korun. Zbytek by se dokrýval z města, případně z jiných dotačních titulů, které by bylo možno použít v rámci této rekonstrukce. A pokud bychom to takto poskládali, tak bychom si dokázali představit, že opravu provedeme,“ sdělil k tomu Korec.

Zlínské zastupitelstvo schválilo převod Zimního stadionu Luďka Čajky do majetku města. Jde o jeden z dalších kroků pro realizaci rekonstrukce hokejového stadionu do podoby multifunkční arény.

Září 2021:

Rada města Zlína (RMZ) schválila na konci srpna úvěr ve výši 500 milionů korun pro město Zlín za účelem rekonstrukce zimního stadionu. Toto rozhodnutí však není definitivní, protože o úvěru a dalších finančních věcech musí ještě rozhodnut Zastupitelstvo města Zlína (ZMZ). Zlínské zastupitelstvo o tomto kroku dosud nehlasovalo. Očekávalo totiž výsledek posouzení žádosti, kterou město Zlín podalo k Národní sportovní agentuře, o přidělení dotace pro záměr rekonstrukce stadionu. Investor očekával 300 milionovou dotaci.

Leden 2022:

Jedna z největších plánovaných investic Zlína – Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky dostala stopku. Očekávané kladné vyjádření Národní sportovní agentury (NSA) k žádosti města Zlín o dotaci na tuto akci, se změnilo v ledovou sprchu. NSA tuto dotaci zamítla, prý kvůli nesplnění podmínek ze strany žadatele. Město Zlín s usnesením nesouhlasí, nyní zvažuje, že se v této záležitosti obrátí na soud.

Co bylo v plánu

K zásadní rekonstrukci hokejového stadionu ve Zlíně mělo dojít po více než šedesáti letech.

Co nového měla rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně přinést?

• Rekonstrukce se měla dotknout celé tribuny, která měla být kompletně přestavěná, tím by došlo k mírnému posunu ke kraji tak, aby nejlepší místa na stání přímo za bránou bylo možné obsadit fanoušky. Uprostřed tribuny v horní části měly vzniknout nové vstupy z prostoru bufetů.

• Pro fanoušky měla rekonstrukcí vzniknout další změna: a to, že poměr mezi stáním a sezením neměl být výrazně vychýlený. Další velkou změnou mělo být umístění sedaček do „rožků“. Kompenzací mělo být to, že stání za brankou mělo být strmější a protažené do větší výšky. Měl by tím vzniknout velký a jednotný „kotel“. V porovnání s halami, které byly v poslední době postaveny nebo zrekonstruovány, by měla zlínská hala pravděpodobně nejpočetnější "kotel".

• Zázemí pro hráče domácích i hostů mělo zůstat na stejném místě, ovšem celý prostor měl být kompletně přepracovaný. Tím mělo dojít ke vzniku všeho potřebného pro trénink a regeneraci A týmu. Mělo také umožnit lepší dostupnost celého prostoru, a to jak pro hráče, tak i pro novináře, kteří mají nyní komplikovanější pohyb po zimním stadionu.

•Podle plánů projektu měla nově vyrůst budova mezi Zimním stadionem Luďka Čajky a PSG Arénou. Jedná se o dvoupatrový objekt. V jeho přízemí bylo naplánováno parkoviště a zázemí pro rolbu, která by z těchto míst obsluhovala obě haly. Ve druhém patře měly vyrůst především šatny pro mládežnické týmy. Všechny týmy by tak byly na jednom místě s poměrně dobrou dostupností na ledovou plochu na obou halách. Nově zde mělo být umístěno i tiskové středisko

• Také okolí samotného zimního stadionu se se mělo dočkat výrazných změn. Podle plánů mělo zmizet velké množství nevzhledných předělů nebo garáží. Prostranství v blízkosti Datart arény v rámci projektu řešeno však nemělo být.

• Největší proměnou od zahájení provozu měl projít interiér zimního stadionu. S výjimkou „kotle" se mělo i modernizovat celé hlediště, mělo dojít k rozšíření chodeb, tím by se zlepšil přístup k ledové ploše, v plánu bylo vybudování prstence sky boxů.

Z historie

• Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně byl postaven v roce 1957, o pět let později zastřešen. Od té doby neprošel zásadní rekonstrukcí ani modernizací. V současné době je stadion již v nevyhovujícím stavu.

• V 60 letech minulého století byl zastřešen. Od té doby neprošel žádnou významnou změnou.

• Stadion Luďka Čajky. Tento název nese budova po tragicky zesnulém zlínském obránci Luďkovi Čajkovi, který se 5. ledna 1990 při zápasu v Košicích fatálně zranil. Tomuto zranění podlehl po více jak měsíci, 14. února.

• Současným problémem stadionu je mimo jiné především špatný stav střechy, betonové základy a je potřeba nová ocelová konstrukce střechy.