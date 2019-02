Vsetín - Kuriozní případ řešili uplynulou sobotu vsetínští strážníci. Hlavní roli si vněm zahrála silně ohrožená více než metr dlouhá vydra, která vběhla do obchodu se stříbrnictvím na Tyršově ulici, kde vystrašila prodavačku izákazníky. Ochranáři kroutí nad případem hlavou.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Vystrašená prodavačka kontaktovala městskou policii krátce po deváté hodině ranní s tím, že jí do obchodu vběhlo velké zvíře podobné kuně. „Strážníci až na místě zjistili, že se jedná o chráněnou vydru říční, která byla velmi vyplašená a proto agresivní,“ řekl ředitel vsetínské městské policie Nikolaj Martinák. Odchyt této velké lasicovité šelmy tak nebyl snadný. „Nevěděl jsem, co od ní čekat. První, co bylo, vystartovala po odchytové tyči, proto jsem musel použít síť,“ popisuje okamžiky zasahující strážník Patrik Pecina, pro něhož to byla vůbec první zkušenost s podobným zvířetem. „Dosud jsem odchytával pouze psy a kočky,“ vysvětluje.

Po několika minutách se však strážníkům přece jen podařilo zvíře odchytit a dopravit jej do městského útulku. Vystrašená šelma si ale s neobvyklou situací nakonec hravě poradila. „Do rána nám prokousala pletivo a utekla,“ informoval vedoucí městského útulku Jakub Hába. Podle ochránců přírody je to však velmi neobvyklý případ. „Musela být asi dezorientovaná, protože vydra je velmi plachá a není normální, aby vběhla do centra města, natož do obchodu,“ kroutí hlavou Miroslav Dvorský z Českého svazu ochránců přírody, podle něhož není výskyt vydry na řece Bečvě nijak neobvyklý.

Vsetínští strážníci však mají zkušenosti i s většími zvířaty. Například vloni se jim podařilo odchytit splašeného hřebce, který paralyzoval dopravu v centru města.

(red)