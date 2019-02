ZLÍN - Další konflikt má zlínská radnice s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zapříčinila ho letošní obecně závazná vyhláška města, která přímo vymezuje místa vyhrazená k provozování hracích automatů konkrétními adresami provozoven.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Podle ÚOHS je takové jednání diskriminační a doporučil Zlínu, aby to napravil. „V minulých dnech jsme prošetřili stížnost týkající se omezování hospodářské soutěže mezi provozovateli výherních hracích přístrojů ve Zlíně. Vzešla právě z řad provozovatelů,“ uvedl ředitel sekce hospodářské soutěže ÚOHS Robert Neruda.



„Určováním jednotlivých míst k provozování přístrojů dochází ke střetu obecně závazné vyhlášky města s principy, které chrání zákon o ochraně hospodářské soutěže. Zvolený systém zvýhodňuje subjekty, jež na vyhláškou stanovených adresách již výherní automaty provozují, a naopak diskriminuje potenciální konkurenty, kteří by na trh hodlali vstoupit,“ vysvětlil.



Z hlediska zachování zdravého soutěžního prostředí ÚOHS Zlínu doporučil, aby zvolil úpravu míst vyhrazených k provozování výherních hracích přístrojů prostřednictvím obecnějších kritérií, například vymezením ulic či jejich částí.



Primátorka Zlína Irena Ondrová by se tomu nebránila. „Ráda vyjdu úřadu vstříc tím, že vyhlášku rozšíříme na co největší území města. Je to ale pouze můj názor,“ řekla. Případnou změnu nařízení totiž musí nejprve projednat zastupitelstvo.



Provozovatelé barů a restaurací ve Zlíně by novou vyhlášku uvítali. „Nechápu, proč třeba na Kvítkové ulici šest podniků automaty mít může a dva s nimi těsně sousedící už ne,“ komentoval vyhlášku Adam Stříteský, který vede ve Zlíně dvě restaurace. „Peníze z automatů tvoří zhruba osmdesát procent příjmů. Vyhláška je pro mě likvidační,“ dodal.



Vynucovat si změnu předpisu ÚOHS nemůže. Zákon na ochranu hospodářské soutěže se totiž vztahuje pouze na podnikatelské subjekty, nikoli na obce. I proto se ÚOHS obrátil v této věci na ministerstvo vnitra. „Ke sjednání nápravy může využít svých pravomocí daných zákonem o obcích,“ řekl Neruda. Existuje prý totiž reálná možnost, že míst s podobně omezující právní úpravou v Česku existuje víc.



Nejde o první spor mezi Zlínem a ÚOHS. V dubnu letošního roku si Zlín vysloužil v oblasti veřejných zakázek rekordní třímilionovou pokutu za netransparentní průběh třinácti jednání. Byla to v pořadí už osmnáctá sankce.