Zatímco rozsvícený vánoční strom a roztočené vyhlídkové kolo – oblíbená atrakce, ze které se naskýtá netradiční pohled na město včetně blízkého baťovského mrakodrapu – jsou každoroční klasikou, letošní novinkou u Obchodního domu je mini vánoční trh s gastro stánky, které nabízí stylové občerstvení ve stylu street food – od punčů, svařáků, kávy a horké čokolády přes moravské speciality a valašské frgály až po langoše, bramboráky, grilovaná žebra, hot dog nebo řecký gyros a špízy. Stánky budou otevřeny denně do 23. prosince, a to vždy od 10 do 21 hodin.