O den dříve oproti původním plánům se podařilo opravit zabezpečovací zařízení na přejezdu a semafory na křižovatce ve Zlíně-Prštném. Ty byly mimo provoz od pátečního dopoledne. Situace způsobovala na frekventované křižovatce zmatek, kdy řidiči nevěděli, zda mohou jet, vlaky při příjezdu k místu zběsile houkaly a chodci přebíhali silnici na vlastní nebezpečí.

Poté instalovala policie dopravní značení, kdy řidiči měli dočasně zakázáno při jízdě v Prštném odbočování vlevo do zlínského centra. Vlevo nesměli odbočovat ani řidiči jedoucí ve směru od Otrokovic do Prštného. Plánovaná oprava měla trvat až do úterý 23. dubna. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) zavedla výlukové linky MHD.

Naštěstí se podařilo zabezpečovací zařízení na přejezdu a světelná signalizace na křižovatce opravit už v pondělí 22. dubna odpoledne. Provoz pro motoristy i cestující MHD se tak vrátil do běžného režimu.

Trolejbusy na linkách do Prštného již jezdí opět po svých standardních trasách a podle standardních jízdních řádů. Také školní autobus linky č. 92 jeden od úterý obvyklým způsobem.