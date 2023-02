„Důvodem v žádném případě není kvalita práce zaměstnanců ve Zlíně,“ zdůraznila Vlaďka Kozáková, viceprezidentka Global HR a členka představenstva TWS CR.

K ukončení činnosti dojde nejpozději do 30. června. Zaměstnanci, kteří pracují na pozicích souvisejících s výrobou pneumatik, budou do zmíněného data propuštěni z pracovního poměru nebo jim bude nabídnuta práce v ostatních závodech TWS, zejména v závodě Zlín Mixing a v Otrokovicích.

Představitelé odborů se o hromadném propouštění dozvěděli v polovině ledna.

„Z informací, které máme, vyplývá, že ze 191 zaměstnanců se předpokládá propuštění 99 lidí. U zbytku zaměstnavatel plánuje převod do jiných závodů,“ potvrdil Vladislav Jandásek, šéf odborů Trelleborgu.

Zaměstnanci se situací smiřují.

„Dalo se to čekat. Upadá to tady už od doby, kdy firmu koupili Švédové. Loni zavřel jeden závod. Víceméně jsme počítali s tím, že takto dopadneme,“ říká jeden z pracovníků, který působí v závodě přes deset let. Jméno s ohledem na okolnosti uvést nechtěl, Deník jeho identitu zná.

Ve Zlíně zaměstnávají téměř 500 lidí, v ukončené výrobě pracuje 200 z nich

Výroba leteckých pneumatik a membrán má být organizačně včleněna do organizační jednotky Zlín Mixing. Výroba pogumovaných ocelových kordů pak bude přesunuta ze Zlína do Otrokovic. Ve Zlíně zaměstnává společnost TWS necelých 500 lidí, z toho ve výrobě zmíněných pneumatik přibližně 200. Ostatní zlínští zaměstnanci pracují v produkci gumárenských směsí, leteckých pneumatik, membrán nebo případně v R&D centru. Tito pracovníci nejsou ukončením výroby pneumatik dotčeni.

Firma spolupracuje s Úřadem práce na zprostředkování volných míst v regionu nebo při rekvalifikaci.

„V případě, že to kvalifikace dotčených zaměstnanců umožňuje, nabízí jim práci v závodech Zlín Mixing a Otrokovice. V Otrokovicích již dnes zaměstnáváme přes 800 zaměstnanců. Kolik lidí, kteří dnes pracují ve výrobě moto plášťů, skutečně přejde do našich závodů Zlín Mixing nebo Otrokovice a kolik jich bude odcházet z firmy úplně, budeme vědět nejpozději v dubnu,“ slibuje Kozáková.

Odbory mají s ohledem na strukturu zaměstnanců obavu, že se nepodaří celý zbytek pracovníků přesunout do ostatních závodů, a tak může být konečné číslo propuštěných ještě vyšší.

„Naštěstí, protože jsme s ukončením činnosti tohoto výrobního úseku počítali již v minulých letech, máme se zaměstnavatelem v kolektivní smlouvě dohodnuto výrazné zvýšení odstupného nad rámec zákona, které pomůže propuštěným lépe překonat dobu hledání nového zaměstnání. Pro členy naší odborové organizace pak máme ještě další podpůrný finanční program v případě nezaměstnanosti,“ dodává Jandásek. Jak dodává, nepamatuje si na Zlínsku v posledních letech tak výrazné propouštění.

Mitas

Historie značky Mitas sahá do třicátých let minulého století, kdy se nejprve v Praze, ve Zlíně a později i v Otrokovicích začaly vyrábět pneumatiky pro traktory, zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky nebo letadla. V roce 2016 se stal Mitas součástí skupiny Trelleborg. V současné době se pneumatiky značky Mitas vyrábí v závodech nacházejících se ve třech evropských zemích, na Srí Lance a v jednom výrobním závodě v Americe. Nejnovější evropský výrobní závod v Otrokovicích zahájil provoz v roce 2013. Vyrábí se zde radiální pneumatiky určené pro nejvýkonnější zemědělskou techniku.