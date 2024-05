„Přesnou částku neuvádíme, považujeme to za neveřejnou informaci,“ uvedl člen představenstva Martin Jarolím.

„Letos to bylo reálně pětkrát více, tedy asi 340 tisíc korun,“ sdělila Deníku kvestorka univerzity Silvie Vodinská.

Deník tyto subjekty oslovil, aby se také vyjádřily k aktuální daňové politice města. Nabízí se totiž otázka, zda navýšení neroztočí cenovou spirálu, která se dotkne každého. Firmy a podniky budou muset rozdíl oproti loňsku někde kompenzovat a je nasnadě, že jej promítnou do koncové ceny. Zatím o tom většina z oslovených ale neuvažuje.

Nájem v prostorách Creamu se zvedat nebude.

„Naši nájemci navýšení daně nijak nepocítí, nepřeneseme je na ně, nijak to neovlivní jejich podnikání ani rozhodování,“ vzkázal Martin Jarolím. Do budoucna očekává, že samosprávy budou pro to, aby se daně dále zvedaly.

„I při zohlednění celkového daňového mixu je tato daň v Česku v mezinárodním srovnání nízká, a to i po jejím navýšení. Naše projekty již s tímto dalším zvyšováním počítají,“ dodal Martin Jarolím.

Obchodním dům v centru Zlína zahrnuje nejen restaurace, bistro, kavárnu či cukrárnu, ale také dvoupodlažní obchodní pasáž. Ve vyšších poschodích sídlí kanceláře, nejvyšší patro zabírá multifunkční sál - Galerie Desítka. Jaké bude mít zvýšení daně z nemovitosti dopad na jednotlivé nájemce, to se zatím neví. Samotnému Obchodnímu domu Zlín vzrostla meziročně daň z nemovitosti na více než pětinásobek.

„Zatímco loni šlo o necelých 100 tisíc korun, letos je to bezmála půl milionu. Důvodům pro navýšení daně rozumíme, skutečnost, že bude až tak razantní, nás trochu překvapila,“ říká Soňa Ondřejová, manažerka Obchodního domu Zlín.

Věří však, že alespoň část z této částky město využije pro celkové zatraktivnění náměstí Práce a jeho okolí, kde Obchodní dům stojí.

Společnost Baltaci provozuje restaurace, hotely a expresní bistra ve Zlíně, Napajedlech a Tečovicích. Také jí se narůst daně z nemovitostí týká.

„Celkově nám narostla daň z nemovitosti o zhruba 400 tisíc korun. Největší část tvoří odvody právě ze zlínských poboček,“ konstatoval ředitel společnosti Lukáš Žaludek. Srovnatelná nemovitost ve Zlíně je oproti například Napajedlům zatížena několikanásobkem.

„Vzhledem k markantnímu růstu se stala daň z nemovitosti významnou položkou na straně výdajů, budeme s ní muset do budoucna při stanovování cen počítat,“ uzavřel Žaludek.