„Výtvory a nestvůry – z myšlenky do prostoru“, tak zní název výstavy, která se do 8. března koná v tomto místě, ve vestibulu budovy SPUR ve Zlíně-Loukách.

Firma tak dává prostor svému zaměstnanci Jakubovi Mišinovi, jehož koníčkem je výroba kostýmů, filmových rekvizit a masek. K vidění jsou také malby i fotografie z dřívější tvorby tohoto 27letého zlínského umělce.

„Inspiraci autor načerpal v larpu (z angl. LARP = Live Action Role Play), druhu zábavy založeném na hraní rolí, v oblasti plné fantazie, jako je u nás třeba oblíbený historický šerm –, něco mezi divadelním představením a hrou. A právě členství ve skupině historického šermu přivedlo mladého zlínského umělce Jakuba Mišinu k jeho zálibě – vymýšlení a vytváření nejrůznějších rekvizit, kostýmů, pryskyřicových masek nebo i celých figur. Používá je nejen pro svá vystoupení, zájem mají také sběratelé či filmaři,“ přiblížila tisková mluvčí společnosti Kateřina Martykánová.

Výstava „Výtvory a nestvůry – z myšlenky do prostoru“ je podle jejích organizátorů vůbec první v autorově kariéře. Expozici dominují postavy filmových a mytologických bytostí. K vidění jsou také fantasy kostýmy, samostatně stojící hlavy, obličejové masky, rekvizity pro scény historických filmů, malby i fotografie.

Masky autor vytváří na základě hliněného modelu, do kterého formuje silikon, pryskyřici nebo textilie a následně je barví. Pro figuru Mistra Yody v životní velikosti pak použil kombinaci těchto materiálů.

„Postava známá z filmové série Hvězdné války měří 66 centimetrů a je vyrobená z látky a vyztužená pryskyřicí,“ doplnila Kateřina Martykánová.

Jakub Mišina se tvorbě věnuje už deset let.

„Velkou inspirací mi byla filmová popkultura a slavní animátoři, zejména průkopník v oblasti speciálních vizuálních efektů Ray Harryhausen, loutkař Jim Henson nebo americký specialista na filmové efekty a masky Stanley Winston,“ přiblížil.

Umístění výstavy do vestibulu budovy SPUR není náhodné. Jakub Mišina ve SPURu pracuje jako obsluha linky na řezání hran, umělecké práci se věnuje ve svém volném čase.

„Jsme pyšní na to, že máme v našich řadách schopné a nadané kolegy a velmi rádi jim dáme prostor k tomu, aby svůj talent mohli všem ukázat. Je obdivuhodné, co Jakub dokáže vytvořit a jaké nadšení vkládá do svého koníčku,“ uvedl Tomáš Dudák, generální ředitel SPURu.

Výstava je k vidění od 8. února do 8. března 2022 v přízemí budovy firmy SPUR ve Zlíně-Loukách. Je přístupná veřejnosti denně včetně víkendů, vždy od 8 do 18 hodin. Vstup je zdarma.