Zlín /FOTOGALERIE/ – Romské ozdoby na vánoční strom jsou po celý prosinec k vidění v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

„Vánoční stromek každá romská rodina zdobila hlavně tím, co si sama doma udělala. Například v romských osadách na Slovensku dodnes dávají na stromek svoje ozdoby, které si sami vyráběli – a to navlékáním korálků na drát,“ přiblížil zlínský badatel romské kultury Jan Rác, který je současně předsedou Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky. Právě to výstavu pro veřejnost připravilo.