Otevírací doba je od 9 do 17 hodin. Jednotné vstupné je 50 korun.

„Řekneme-li Zlín, většině z nás se vybaví obuvnický podnik Baťa založený již v 19. století. K němu neodmyslitelně patří postavy dvou bratrů, kteří toto světové impérium založili. Málokdo už ale ví, že právě zde v šestnácti letech začal pracovat a také trénovat v rámci Baťova klubu nadějný sportovec Emil Zátopek. Figurku v jeho podobě mohli návštěvníci vidět již před lety na první výstavě ve Zlíně. Rozhodli jsme se ji ale prezentovat znovu. A to i proto, že do kin zamířil film Zátopek režiséra Davida Ondříčka,“ vysvětluje majitel firmy EFKO z Nového Veselí Miroslav Kotík.

„Výstava se po letech vrací do Zlína v nové podobě. Návštěvníci se mohou těšit na výtvarně zpracované figurky Emila Zátopka, Tomáše a Jana Antonína Bati. Nebude chybět ani místní bájný rytíř Miloš. Milovníci Igráčka mohou posoudit, jak velkou proměnou hračka od 70. let minulého století prošla. Pro děti jsme připravili herní koutek a Igráčkovu dílničku,“ uvádí Věra Stojarová, kurátorka výstavy a předsedkyně organizace Inspirace Zlín.

Rodiče při pohledu na exponáty ze 70. a 80. let minulého století rádi zavzpomínají na dětství. Děti pro změnu potěší současná podoba hračky, které výrobce vtiskl podobu odpovídající 21. století. Lákadlem budou čtyři originální figurky zlínských osobností vytvořené modelářem a historikem Miroslavem Svobodou.

Fanoušci malých plastových figurek si od 1. do 28. října přijdou v prostorách Zlínského zámku na své. Český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton, Technické muzeum v Brně a Inspirace Zlín si pro ně totiž připravili výstavu Fenomén Igráček.

