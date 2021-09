"Bonsaje obdivuji už dávno, tak jsem si konečně toto přání splnil. Když mi vydrží do příští výstavy, koupím si pak určitě další," dodal s úsměvem.

Floria Podzim Bonsaj v KroměřížiZdroj: DENÍK/Zuzana Rašková"Nechal jsem si poradit a jako první bonsaj v životě jsem si koupil fíkus. Z nabízených je to prý ten nejodolnější druh, který přežije i začátečníka," vysvětlil pan Michal, který přijel na výstavu ze Zlína už s tím, že si nějaký miniaturní stromek určitě odveze.

FOTO, VIDEO/ Floria Podzim Bonsaj nabídla výjimečnou výstavu, na které byly k vidění desítky vzácných bonsají a kamenů suiseki. Lidé přišli také nakoupit potřeby pro zahradu, sazenice, kaktusy i sukulenty. Jak to na kroměřížském výstavišti vypadalo v sobotu přibližuje velká fotogalerie.

