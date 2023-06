Občané mohli od pondělí až do nedělní půlnoci známkovat radnici ve čtyřech různých oblastech. Šlo o problematiku dopravy, bytové politiky, bezpečnostní a sociální politiky a podporu sportu. Hodnocení bylo stejné jako ve škole, od jedničky po pětku.

V oblasti dopravy radnice doslova propadla. Z 302 hlasů dostala 179krát nejhorší možnou známku. Řidiče, ať už ve městě bydlí nebo do něj dojíždějí, doprava ve Zlíně štve. A nutno říct, že si motoristé v krajském městě tento rok užili. Už v prosinci 2022, o měsíc později proti původním plánům, se uzavřel starý most do Průmyslové zóny v Přílukách a otevřelo se nové silniční napojení.

To sebou hlavně ze začátku neslo mnohé komplikace. I když se počáteční problémy vyřešily, motoristé trávili nekonečné chvíle v ranních a odpoledních kolonách. Dopravní omezení v Přílukách skončila začátkem června, ale další týden cestáři začali frézovat cestu mezi Lípou a Zádveřicemi, tedy na hlavní cestě směrem do Vizovic.

Kolony aut se jen přesunuly o pár kilometrů dál. Dobrá zpráva je, že frézování 2,2 kilometru dlouhého úseku má být hotovo do 8. července. Potom by cesta, kterou podle statistik z roku 2020 projede denně přes třicet tisíc aut, mohla být plynule průjezdná.

V samotném centru města začaly dopravní omezení na konci dubna rekonstrukcí silnice přímo pod zimním stadionem. Zjednosměrnění Březnické ulice a uzavření velkého parkoviště přidělalo vrásky na čele nejednomu řidiči. Až do října je možný provoz jen z centra k okružní křižovatce K Majáku/Filmová.

V opačném směru se jezdí po objízdné trase kolem Lesního hřbitova na Kudlov a dále do centra Zlína. Pro nákladní automobily mířící do Zlína platí objízdná trasa z Uherského Hradiště přes Napajedla a Otrokovice. Stavební práce a s nimi související dopravní omezení by měly skončit v prosinci.

Pevné nervy budou potřebovat řidiči i během prázdnin, protože 10. července začne oprava od křižovatky ulic Tomáše Bati a Antonínova po křižovatku Štefánikova a Osvoboditelů. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvá zhruba měsíc a po celou dobu bude úsek průjezdný jedním jízdním pruhem.

V oblasti bytové politiky taky nedopadli představitelé Zlína nejlépe. Z 267 hlasujících 71,5 procent ohodnotilo bytovou politiku (dostupnost bytů a domů ve Zlíně) jako nedostatečnou. Naopak jako bezpečné město se vstřícným sociálním přístupem jej vnímá pozitivně (známka 1 až 3) 153 hlasujících z 265. V oblasti sportovišť a míst k trávení volného času má radnice také co zlepšovat, podle 172 respondentů je téměř na propadnutí.

Co říká na vysvědčení primátor Jiří Korec?

„Přiznám se, že tolik nedostatečných mě mrzí, ale nebudeme si lhát, že jsou neoprávněné. Témata zvolená ke známkování jsou dlouhodobá a bohužel zde doháníme deficit z předchozích let, kdy bylo špatně či možná ani nebylo koncepčně pracováno s územním plánem, od kterého se pak odvíjí možnosti stavět byty či sportovní a dopravní infrastrukturu. Proto snad na konci letošního roku schválíme změnu územního plánu 4B a ještě v tomto volebním období bychom chtěli spustit novou změnu územního plánu, jejíž přijetí se však stihne nejspíše nejdříve v roce 2027. Navíc pracujeme na projektu "Zlín 100", což je plán podoby města včetně dostupných služeb, potřebné infrastruktury i veřejného prostoru při počtu 100 tisíc obyvatel. Kromě koncepčního rozvoje města se snažíme nedostatky a potřeby řešit průběžně,“ říká primátor města Jiří Korec.

V oblasti dopravy se podle něj daří realizovat ve Zlíně velké stavby jako rekonstrukce křižovatky Mostní a Březnická nebo napojení na průmyslovou zónu v Příluku.

„Kruhové objezdy ve Vodní ulici nebo na Vršavě pak pomohly zlepšit provoz. Snažíme se rozvíjet cyklostezky, byly realizovány podjezdy pod mosty, dokončena cyklostezka na Jižní Svahy a tak dále. Pracujeme na městské části propojení komunikací D49 a I/49, tady jsme však brzděni spolky ochrany životního prostředí,“ vysvětluje primátor dále.

Zlín aktuálně vlastní 1880 bytů a plánuje vybudovat další nájemní byty, například v lokalitě Boněcký rybník, připomněl primátor.

„Sport je velké téma. Město podporuje jak mládežnický sport, který vnímáme i jako prevenci kriminality, tak A týmy,“ řekl. Například potřebná rekonstrukce zimního stadionu by Zlín vyšla na více než miliardu korun.

„Jsme odkázáni na dotace, není v silách města financovat celou stavbu,“ vysvětluje Jiří Korec. Město má více než čtyři stovky dětských hřišť nebo sportovišť, které postupně rekonstruuje. „Uznávám, že další velké multifunkční sportoviště Zlín potřebuje a řešíme možnosti jeho vybudování, posílení sportovní infrastruktury,“ dodává primátor.

„Jsem rád, že na závěr mohu konstatovat, že máme alespoň jednu takovou vlaštovku, kterou je bezpečnost. Zlín je jedno z nejvíce bezpečných měst v České republice, na což má vliv i dobrá práce Městské policie Zlín. Za sebe bych si ale přál, aby i zde bylo hodnocení výrazně lepší. Vlivy současné doby a kolikrát nedostatečná legislativa jsou sice proti nám, ale i tak děláme vše pro to, abychom pocit bezpečnosti ve Zlíně udrželi,“ dodal Jiří Korec.