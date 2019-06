Další poctu složí čestné občance města Otrokovice Věře Kramářové (19342017) a její památku uctí obyvatelé v čele s představiteli radnice 13. června v 15 hodin u budovy gymnázia. Právě tam bude odhalena busta pedagožky i kronikářky.

Věra Kramářová se narodila v Hluku do učitelské rodiny, ale od svých čtyř let žila v Otrokovicích. V roce 1957 nastoupila jako středoškolská profesorka na Gymnázium Otrokovice, kde působila až do roku 1992.