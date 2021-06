Některé podnikatele vládní rozhodnutí zaskočilo. Přišlo náhle a zcela mimo původně avizovaný postup rozvolňování. V hotelu Horal ve Velkých Karlovicích, který je vyhlášený svým wellness, se ale řídí heslem: Kdo je připraven, není překvapen.

„Do plného provozu naskočíme hned od pondělí. Wellness sice původně nemělo být zařazeno do další vlny rozvolnění, ale jsme zvyklí, že vládní opatření se mění z minuty na minutu,“ řekla Martina Žáčková, mluvčí společnosti HP Tronic, která je provozovatelem hotelu.

„Voda měla konstantní teplotu 25 stupňů Celsia, nyní jsme zapnuli vyhřívání naplno. Možná, že v pondělí ještě nebude mít 36 stupňů Celsia, jak jsou naši zákazníci zvyklí, ale bude se kolem této hranice pohybovat,“ prozradila o víkendu Žáčková.

Hotel Horal ještě čeká na upřesnění, zda bude možné provozovat i takzvané saunové rituály.

„Naši hosté jsou na ně zvyklí. Je jen několik míst v Česku, kde tyto rituály bývají. Mnozí lidé se nezávazně objednávají do sauny, ale jen v případě, že se rituál uskuteční,“ prozradila Žáčková a dodala, že kolegům na recepci zvoní jeden telefon za druhým.

Počet telefonátů se v posledních dnech zvedl o dvě stě procent. „Před týdnem jsme měli prázdný kalendář, nyní zbývají jen tři volné pokoje,“ uvedla v sobotu odpoledne Žáčková. Zájem přitom roste nejen o termíny na následující týden, ale i letní dovolené.

Otevřou, přesto budou prodělávat

Naopak Aquapark v Uherském Hradišti bude jednotlivé části otevírat postupně. Jako první přijdou na řadu plavecký bazén, dětský bazén a wellness. Následovat bude venkovní areál. Relaxační zóna se zábavními prvky bude otevřena jako poslední.

„Potřebujeme více času, sedm dní. Z úsporných důvodů jsme měli do poslední chvíle bazény vypuštěné. Původně jsme kalkulovali s otevřením v polovině června,“ uvedl ředitel uherskohradišťského aquaparku Jiří Durďák.

„Máme napuštěný plavecký a dětský bazén. Připravujeme i ten zábavní. Ale musíme postupovat pomalu. V průběhu roku udržujeme konstantní teplotu, ale teď tam máme 13 stupňů. To je de facto kohoutková teplota. K dispozici je přitom jen jeden zdroj ohřevu,“ seznámil Durďák.

Ačkoliv mohou plavecké bazény otevřít, stále musí dodržovat zpřísněná hygienická opatření. „Nově připadá jeden člověk na 15 metrů čtverečních vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,“ vysvětlil Jiří Durďák.

„Do plavecké zóny tak můžeme pustit 70 lidí, do wellness asi 20 lidí. Při otevření zábavní zóny to bude pár dalších desítek,“ vypočítal Durďák s tím, že takové podmínky budou znamenat pouhé prohlubování ztrát aquaparku. „Areál bude v podstatě prázdný, ale chceme do toho jít. Snad se to brzy zlepší,“ doufá Durďák.

Diskotéka bez tance

Naprosto devastující jsou opatření pro noční kluby a zejména diskotéky. Otevřít sice mohou, ale podle hygienických opatření není povolen zpěv a tanec. Nemluvě o tom, že povinná „zavíračka“ je nastavena na 22 hodinu.

„Naše otvírací doba je od 21. hodiny do 6. hodiny ranní. Kdo přijde v devět, aby musel v deset hodin domů?“ kroutil nechápavě hlavou Radim Sušila z vyhlášeného uherskohradišťského klubu Disco Club No.6 .

„Otevřeme, ale obávám se, že to nebude mít smysl. Pro nás to bude likvidační. Stále nám běží nájem, zálohy na energie, musíme se postarat o zaměstnance,“ dodal Sušila.

Hokej až doma

Zavírací doba v 22 hodin přijde nesmyslná i Lukáši Žaludkovi, řediteli firmy Baltaci, která provozuje jediný pětihvězdičkový hotel ve Zlíně, střední školu a několik jídelen.

„Při mistrovství světa v hokeji budeme muset zákazníkům na začátku poslední třetiny říct, že se omlouváme, ale zavíráme a ať se na zápas dodívají doma,“ zdůraznil Žaludek.

Podle něj budou přesto všechny jejich provozy od pondělí otevírat v takovém rozmezí, jak to pravidla dovolují.

„Musíme během víkendu zabrat. Když se v pátek dozvíte, že můžete od pondělí otevřít, je to samozřejmě trochu komplikace, dozásobit se v dostatečném množství. Ale to už jsou takové milé starosti, když se otvírá,“ řekl v sobotu Lukáš Žaloudek, který byl jedním z odpůrců uvolnění v prosinci loňského roku.

„Ťukal jsem si na čelo, když se mělo otvírat. Teď už věřím, že snad bude vše dobré,“ je optimistický ředitel firmy Baltaci.