Zlín – Promítání v malenovickém kině Květen je už od prosince minulostí. Kino však nebude jen bezúčelně chátrat. Zlínská radnice plánuje jeho přestavbu na víceúčelové kulturní zařízení.

Kinosál. Ilustrační snímek. | Foto: Libor Pristáš

Stávající služby, jako je například pošta, zůstanou zachované. V Malenovicích dosud chybí společenský objekt pro setkávání obyvatel. K pořádání kulturních a společenských akcí má přestavěná budova sloužit od příštího roku.

„Loni jsme si zadali studii, která potvrdila, že kino lze za určitých podmínek na víceúčelové zařízení přebudovat. Možnost promítání filmů, byť v horším komfortu než dnes, by přitom zůstala zachována. Funkční zůstane nadále i protiatomový kryt včetně technologického vybavení, které je umístěno pod budovou," sdělil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, který projekt vnitřní přestavby budovy kina inicioval.

Místní obyvatele však především zajímá, zda nepřijdou o dosavadní služby. Tedy především o ty poštovní. Podle radnice se podpis nové smlouvy právě připravuje.

„Uzavřeme ji na dobu ne- určitou," doplnil Oldřich Hlaváček z právního odboru magistrátu.

„Pošta zůstane nadále tam, kde v současnosti je. Má zde svůj význam a lidé jejích služeb využívají," potvrdil i Bedřich Landsfeld, náměstek primátora. Chystanou přestavbu kina Květen urychlilo prosincové ukončení nájemní smlouvy ze strany soukromé společnosti Golden Apple Cinema, která zde v posledních letech zajišťovala filmové projekce.

Jejich návštěvnost však byla nízká, loni jedno představení přilákalo v průměru pouze pár desítek diváků. K udržení provozu nepomohla ani dotace, kterou radnice nájemci každoročně poskytovala.

„Šlo o částku milion 200 tisíc korun, určená byla nejen pro Malenovice, ale také pro Velké kino. V jeho provozování bude Golden Apple Cinema nadále pokračovat a my budeme přispívat na jeho provoz. To, že skončilo kino Květen, je škoda. Na druhou stranu chápeme, že při tak nízké návštěvnosti se jeho provoz ekonomicky nevyplácel," přiznal Bedřich Landsfeld.

Především mladší generace už zdejší filmové představení příliš nevyužívala.

„Ani si nepamatuji, kdy jsem tam byl naposled. Většinou, když něco chci vidět, jdeme na to do Zlína. Stejně to mají i kamarádi. Myslím, že objekt, kde budou moci bývat třeba koncerty nebo plesy, se tu upotřebí lépe," míní Patrik Sedlák z Malenovic.

„Tento rok se připraví technická dokumentace. Samotné práce začnou v roce 2015," doplnil Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu. V roce 2015 už bude také přestavěné kino sloužit svému novému účelu.