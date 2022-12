„Chtěl jsem do obce přinést něco, co tady ještě není. A betlémy jsou tématem vděčným nejen o Vánocích. Začali jsme s rodinou objíždět výstavy a některé nás opravdu zaujaly. To bylo tak tři čtyři roky před naší první výstavou,“ popisuje Šeliga, který letos pořádá devátý ročník.

Jesličky ze dřeva i včelího vosku

Návštěvníci v Loučce spatří také betlémy z Německa a Polska nebo exotické ztvárnění Svaté rodiny a narození Ježíše Krista z Peru, Číny či Izraele.

Rovněž materiály, z nichž jsou betlémy vyrobeny, jsou pestré. Jesličky, chlév, Tři králové nebo různá zvířata se podle Miroslava Šeligy dají vyrobit téměř z čehokoliv. Lidé mohou na jeho výstavě obdivovat výtvory ze dřeva, cínu, papíru, kukuřičného šustí, ovčího rouna, včelího vosku nebo keramiky. Nejmenší z betlémů se vejde do skořápky lískového oříšku.

Vánoční pohlednice

Kromě betlémů bude v Loučce u Vizovic k vidění i tři sta historických vánočních pohlednic.

„Kupodivu na žádné z nich není ladovská tematika,“ podotýká Šeliga. Pohlednice jsou téměř výhradně z České republiky a nejstarší byly vydány kolem roku 1960.

„Spoustu pohlednic máme od známých, ale velkou část jsme získali přes sociální sítě od různých sběratelů. Nejčastěji je na nich svíčka, větvička s baňkou nebo zimní krajina,“ dodává sběratel.

Na výstavě bude možné koupit vánoční suvenýry. Od plovoucích vonných svíček ve skořápkách vlašských ořechů přes vánoční pohlednice betlémů, svícny až po vánoční oplatky.