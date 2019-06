Za deset let je ve Zlínském kraji o 8 tisíc lidí méně

Počet obyvatel Zlínského kraje v průběhu roku 2018 klesl o 135 osob na 582 921. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. O poznání dramatičtěji to vypadá v horizontu posledních deseti let. Dohromady totiž ubylo v našem regionu přes osm tisíc obyvatel.

Čunek: Vzpamatovat se musí celá republika Za úbytkem obyvatel ve Zlínském kraji stojí i nízká porodnost. Podle hejtmana Jiřího Čunka je nutné, aby se hlavně vzpamatovala republika jako celek. „Jinak bude dál vymírat a teď už tristní vývoj v tomto směru bude pokračovat. Vezměte si, že za sedmnáct let má být polovina nynějších patnáctiletých. Ti budou potřebovat méně učitelů. Za dalších deset let bude zase méně lidí na trhu práce, kteří se budou moci starat o ty kolem sebe. Zvláště pro naše drahé děti bude situace hodně těžká," konstatoval hejtman Čunek. Řešením, jak podle něj zároveň zamezit odlivu obyvatel Zlínského kraje, může být nastartování dobrých podmínek pro život tady. „Aby to byl kraj zelený, ekologický, s možností výstavby pro nová bydlení a dobrou práci," dodal Jiří Čunek. Zlínský primátor Jiří Korec k tomu uvedl, že krajské město už hledá cesty, jak klesání počtu obyvatel zastavit. „V samotném Zlíně se počet obyvatel relativně drží, za což jsme rádi. Pokud jde o Zlínský kraj, je třeba vzít v potaz obrovskou řadu možností, které jsou. Lidé mohou létat různě po světě, ale jde o to, aby se vrátili zpět a abychom je tady udrželi," konstatoval primátor.

