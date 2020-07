Těmito slovy začíná oblíbená kniha autora Jiřího Žáčka, na motivy televizního večerníčku KRYSÁCI Cyrila Podolského a Martina Šinkovského, který se, ač patří k novodobým, těší velké oblibě nejen u dětí.

Jak informovala PR manažerka 14|15 Baťova institutu Petra Štrofová, na motivy seriálu vznikla i putovní výstava, která o letošních prázdninách zavítá do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. K vidění bude od 4. července do 27. září.

Na velké oblibě večerníčku mají nespornou zásluhu i hlasy Bolka Polívky a Jiřího Pechy, kteří hlavní hrdiny, krysáky Huberta a Hodana, namluvili.

Nejen samotné příběhy, ale především vlídnost a důvtip postaviček předurčila úspěch seriálu nejen u dětí, ale i u dospělých. Na televizních obrazovkách se objevila jeho první řada poprvé v roce 2008 a vzápětí získala filmovou cenu Elsa, televizní obdobu Českých lvů.

"Návštěvníci uvidí ve zlínském muzeu trojrozměrné scény, respektive známá místa s typickými miniaturními rekvizitami z jednotlivých dílů večerníčku, a do nich zasazené seriálové postavičky Hodana, Huberta, Edy, Ludvíčka a dalších. Součástí doprovodného programu jsou i dětské dílny s názvem Filmová buřinka. Děti si na nich vyzkouší filmové kouzlo animace, díky němuž se nehybné předměty na filmovém plátně pohybují jako živé," uvedla v tiskové zprávě Petra Štrofová. Dílničky se uskuteční v termínech 16. 7., 30. 7. a 20. 8. v časech 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin (zájemcům doporučujeme rezervaci míst, více na webu muzea).

"Vzhledem k tomu, že po dobu prázdnin nabízí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně volný vstup do svých výstav a expozic pro děti do 18 let, může se výstava KRYSÁCI stát vítaným cílem rodinných výletů," dodala Petra Štrofová.