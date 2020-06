Obžalovaný Lubomír Minařík podle soudu místostarostu fyzicky napadl a způsobil mu poranění, zejména v oblasti obličeje. Původně si u Okresního soudu Zlín za to vyslechl dvacetiměsíční podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou na tři roky.

Proti rozsudku se však obžalovaný odvolal, trest mu odvolací krajský soud zmírnil.

Lubomíru Minaříkovi vyměřil úhrnný podmíněný trest na 16 měsíců, se zkušební dobou na dvě léta. Obžalovaný po vynesení verdiktu opustil bez komentáře budovu soudu. Není tedy jasné, zda využije možnost dovolání u Nejvyššího soudu.

„Rozhodnutí nechám na klientovi,“ uvedl jeho obhájce Josef Kapušňák.

„Jsem rád, že soud takto rozhodl, i když trest zmírnil,“ uvedl po rozhodnutí soudu Marcel Mahďák.

„Slyšel jsem kroky, chtěl jsem se podívat, kdo jde a najednou jsem ucítil ránu. Nemohl jsem se v první chvíli vzpamatovat, pak jsem dostal další ránu pěstí, bylo jich pět. Pak mi útočník podrazil nohy a já jsem spadl a on mne mlátil. Odhrnula se mu kapuce. Vím to jistě, byl to Lubomír M. mladší,“ popsal napadení Marcel Mahďák.

Jeho svědectví bylo klíčové pro oba dva stupně soudů, kteří tak mimo jiné shodně rozhodli o vině obžalovaného.