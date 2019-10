Zábavné i poučné seznámení s řemeslníky

První ročník netradiční akce pro rodiny s dětmi s názvem Dětský festival řemesel se uskuteční od 19. do 20. října ve Zlíně, a to od 9:00 do 18:00 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Leona Paroulková