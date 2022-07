Nejdelším úsekem, který se dočká modernizace je 1887 metrů silnice třetí třídy v Lopeníku. „Jde o jednu šestinu z 11435 metrů dlouhé silnice. Některé její úseky jsou horší, jiné už byly v minulosti opravované. Jsou tady úseky hodně rozbité. Vesměs by se dalo říct, že tato cesta by si opravu zasloužila celá. Chápu ale, že finanční prostředky jsou omezené a dělat se bude jen to nejnutnější,“ řekl Deníku starosta Lopeníku Roman Buček.

Od srpna do září čeká generální obměna také bezmála kilometr dlouhý průtah Ostrožskou Lhotou od sochy sv. Jana pod kostelem po křižovatku na Hluk.

„Ta silnice je potrhaná a popraskaná v některých částech více, jinde pak méně a opravu skutečně potřebuje,“ konstatoval starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček.

Pokud jde o investiční stavby, peníze od SFDI mají být využity na výstavbu nového mostu přes železniční trať a narovnání navazující silnice mezi Valašskými Příkazy a Študlovem. Dále pak pro přestavbu mostu a přeložku navazujícího úseku silnice v Novém Hrozenkově, i pro rekonstrukci 1,5 kilometru silnice z Koryčan do Jestřabic v jihozápadní části pohoří Chřiby. Všechny tři stavební akce již probíhají.

„Z letošní dotace SFDI využijeme polovinu na financování tří větších investičních silničních staveb, z druhé poloviny budeme realizovat plošné obnovy povrchů na 22 úsecích krajských silnic o celkové délce 18,1 kilometru,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Plošné obnovy povrchů vozovek z dotace SFDI budou realizovány v období od června do října letošního roku na 22 úsecích krajských silnic podle následujícího přehledu:

Okres Kroměříž

1. Chomýž – Brusné, silnice III/43816, délka úseku (m): 600

2. Bystřice p. H. – Libosváry II, silnice III/4389, délka úseku (m): 637

3. Všetuly – Ludslavice, silnice III/43825, délka úseku (m): 803

4. Bystřice p. H., silnice III/43729, délka úseku (m): 500

5. Rajnochovice – Hošťálková, silnice II/437, délka úseku (m): 1 100

Okres Uherské Hradiště

6. Lopeník, silnice, III/4984, délka úseku (m): 1 887

7. Traplice – Jankovice, silnice, III/42822, délka úseku (m): 671

8. Nivnice – Korytná, silnice, III/4982, délka úseku (m): 1 080

9. Ostrožská Lhota, silnice, III/4954, délka úseku (m): 993

10. Ořechov, silnice, III/4276, délka úseku (m): 985

11. Popovice, silnice, III/05016, délka úseku (m): 1 010

Okres Vsetín

12. Hošťálková I, silnice, II/437, délka úseku (m): 927

13. Horní Lideč, silnice, III/4943, délka úseku (m): 750

14. Mikulůvka, silnice, III/05724, délka úseku (m): 1 081

15. Lhota u Choryně, silnice, III/43916, délka úseku (m): 290

16. Hutisko-Solanec, silnice, III/4867, délka úseku (m): 1 163

Okres Zlín

17. Fryšták-Žabárna, silnice, II/490, délka úseku (m): 669

18. Březůvky – Ludkovice II, silnice, III/49026, délka úseku (m):1 023

19. Návojná, silnice, III/50736, délka úseku (m):446

20. Valašské Klobouky, silnice, III/4942, délka úseku (m):542

21. Pozlovice, silnice, III/4922, délka úseku (m): 176

22. Zlín-Mladcová, silnice, III/49016, délka úseku (m): 807