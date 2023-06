Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) dokončila stavbu nového operačního střediska za více než 43 milionů korun. Operátoři dostanou větší prostory s moderním vybavením. Na stěhování si ale ještě počkají.

Stávající operační středisko záchranářů ve Zlíně. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Budovy čeká instalace informačních systémů a technologií za dalších 80 milionů. Nové operační středisko, které vzniklo jako nadstavba nad východním křídlem ZZS ZK, by mělo začít fungovat do dvou let.

Navýšení počtu operátorů

Aktuálně pracuje ve 12 hodinových směnách pět operátorů přes den a čtyři v noci.

„Chceme jejich počet srovnat na pět na obou směnách. V novém středisku se kapacita dispečerských pracovišť navýší až na osm míst,“ řekl ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.

Nové zázemí i místo pro krizový štáb

V nové budově vzniklo i oddělené testovací a simulační pracoviště, kde se budou moci zaškolovat noví pracovníci. Denní místnost zase nabídne zázemí pro personál dispečinku třeba na přípravu jídla, relaxační část bude sloužit k regeneraci operátorů po náročných a mnohdy traumatizujících hovorech, které na linku 155 přijímají.

V případě řešení mimořádných a krizových situací nechybí ani prostory pro činnost krizového štábu v těsném sousedství dispečerského sálu.

Nový lineární urychlovač v KNTB zkrátí objednávací doby onkologických pacientů

Moderní technologické vybavení usnadní záchranářům práci. „Umožní například podstatně rychlejší komunikaci mezi posádkami a dispečinkem, leteckou záchrannou službou, horskou službou, napojení na systémy eHealth, tedy předávání dat o výjezdu a pacientovi převáženém do zdravotnických zařízení, přenos obrazu z místa události přímo na dispečink ZZS, záznamu EKG pacienta v reálném čase nebo fotodokumentace do cílového zdravotnického zařízení. Těch technických vymožeností, které dispečerům i posádkám v terénu usnadní práci a zpřehlední zásahy, je ale celá řada,“ doplnil vedoucí operátor zdravotnického operačního střediska Libor Zajonc.

Zastaralé prostory i technika

Stávající zdravotnické operační středisko funguje od roku 2008. O sedm let později došlo k obměně technologického vybavení. V současné době ale tyto prostory, zařízení a vybavení už funkčně nevyhovují. IT technika je na hranici technické a morální zastaralosti.

Navíc prostorové uspořádání jednotlivých dispečerských pracovišť neodpovídá potřebám operátorů, kteří zde pracují ve dvanáctihodinových směnách. Po přestěhování do nového zůstanou prostory jako zázemí pro záchranáře a další zaměstnance.

Investice v číslech

Stavba nového operačního střediska stála 43 milionů korun, z toho 33,3 milionů poskytl Zlínský kraj jako zřizovatel. Další etapa - technologické vybavení a informační systémy bude stát téměř 80 milionů, z toho 42,5 milionů pokryje dotace z evropských fondů IROP a 36,7 zaplatí Zlínský kraj.

Zajímavosti ze záchranky

V roce 2022 přijali dispečeři 104 534 hovorů (286 hovorů denně), ale pouze 52 procent z nich končí výjezdem záchranářů.

Přes 8 tisíc hovorů zvládnou vyřešit dispečeři přes telefon radou nebo doporučením.

Od podzimu se začnou školit řidiči ve dvouletém kurzu ve Zlíně. Dosud museli jezdit na školení do Prahy nebo Brna.