„Zajímá nás názor odborné veřejnosti, bohužel jsme ale daleko od Prahy. Festival Zaráz je možnost, jak v co nejkratším čase představit co největší možné šíři naši dramaturgii a dostat zpětnou vazbu v odborných diskuzích. Je to také intenzivní setkání s kolegyz Uherského Hradiště,“ uvedl ředitel MDZ Petr Michálek.

Folkloristé z Babic vyrazili na Svařákový pochod přátelství, potěšili i Barunku

Zlínské divadlo na přehlídce nabídne komedii Dnes večer nevařím v režii Patrika Lančariče a muzikál Šakalí léta režiséra Dodo Gombára.

Po Šakalích letech se ve zlínském divadelním klubu Dílna uskuteční Debata u kulatého stolu na téma financování příspěvkových organizací, respektive zapojení krajů do financování divadel tak, aby mohla být financována i samotná činnost divadel.

Účast potvrdili zástupci samospráv Zlína a Uherského Hradiště i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.