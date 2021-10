„Platba mobilem skýtá řadu výhod. Uživatelé se například nebudou muset vracet s lístkem do auta a budou mít přesný přehled o délce parkování. Dá se tak snadněji pohlídat, aby například kvůli několika minutám neplatil uživatel řádově o desítky korun více za parkování tím, že započne další parkovací hodinu,“ upřesňuje výhody nového systému automatů Pavel Simkovič, člen rady města a jednatel Technických služeb Zlín.

„Technické služby Zlín už letos modernizovaly parkovací automaty, které nově umožňují zadávání registrační značky. Podporuji rozvoj smart technologií ve městě. Jsem rád, že se nám daří jednotlivé technologie ve Zlíně aplikovat. Chceme se dívat dále a hledat další využití chytrých technologií,“ uvedl Jiří Jaroš, radní pro oblast IT a Smart technologií.

„Přechod na platby za pomoci zadání registrační značky je důležitý první krok pro další rozvoj logiky parkování,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek. Cílem města je vybudovat další inteligentní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídicího centra. Připravuje se vybudování dispečinkového pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu všech dopravních systémů.

„Platit mohou nově prostřednictvím mobilního telefonu bez nutnosti použití parkovacího automatu. V praxi to znamená, že při úhradě parkování budou zadávat registrační značku svého vozidla,“ popsal nový systém parkování mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

