Do jarní části soutěže Rozkvetlé město 2024 s názvem Jaro v zahradě mohou lidé přihlašovat zahrady a předzahrádky i květinovou výzdobu oken a balkonů a to u rodinných i bytových domů. Již 28. ročník organizuje Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína.

Rozkvetlé město Zlín. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

Město připravilo odměny pro vítěze a dáreček pro všechny účastníky soutěže.

Do jarní části soutěže, která není rozdělena do kategorií, se mohou zapojit do 5. dubna 2024 hned několika způsoby:

- kupón, zveřejněný v dubnovém Magazínu Zlín, je možno odevzdat na informační středisko v budově radnice, nebo zaslat poštou na adresu MMZ, nám. Míru 12, 760 01, Zlín,

- telefonem na čísle 577 630 363,

- vyplněním formuláře zde,

- nebo zasláním e-mailu na adresu kristynakralova@zlin.eu.

O přijetí elektronicky zaslané přihlášky dojde soutěžícím obratem potvrzení.