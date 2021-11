Problém je i to, že je tato ulice v rezidentní čtvrti a tak situaci nepřispívání ani to, že místní obyvatelé parkují na ulici Mikoláše Alše své vozy Proto tak zde vzniká téměř každé ráno dopravní kolaps, který často musí řešit i zlínští strážníci. Nejedenou v tomto místě došlo k dopravní nehodě a je jen otázkou času, kdy se zde stane vážnější událost.

Podle místních obyvatel je největším problémem to, že před několika lety zde byla postavena zastávka pro autobusy, zejména proto, aby sem mohly zajíždět školní spoje. Také to, že ulice není zjednosměrněná, o což místní usilují již téměř deset let.

„Ty autobusy tady nemají co dělat. Jsme residenční čtvrt a ulice není dimenzovaná na autobusy, jejichž váha daleko převyšuje váhu osobních vozidel. Již několikrát nám tady prasklo vodovodní potrubí a my to přičítáme právě tomuto problému. Navíc ráno, když tady parkují rodiče, kteří přivezou své děti do školy a přijede autobus, tak je komunikace ucpaná. Již několikrát tady byla městská policie, ale pokuty jsme dostali my, protože parkujeme u svých domů.“ To jsou důvody, proč jsou místní v ulici Mikoláše Alše naštvaní.

Podle jejich slov, situaci s dopravou v jejich ulici berou jako snížení jejich životní úrovně. A pokuty, které za parkování na komunikaci u jejich domů najdou za stěrači svých vozidel? „Je to nespravedlnost,“ myslí si.

„Stalo se, že matka dovezla dítě, zaparkovala před zastávkou, z druhé strany parkovala také auta, řidič nemohl projet a musel zůstat stát. Dítě vyběhlo ze strany do vozovky a rovnou před autobus. Situace v tomto místě by se měla řešit, je doslova život ohrožující,“ uvedl právník Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO) Radek Ondruš.

Proto se společnost DSZO hodlá bránit.

„Právě kvůli nebezpečnosti jsme vyhodnotili, že pokud rodiče zastaví a udělají překážku na silnici, budeme to brát jako obecné ohrožení. Proto budeme v těchto případech podávat podnět ke státnímu zastupitelství k zahájení trestního stíhání. Lidé, kteří v těchto místech se svými vozidly zastaví, vytvoří tak překážku silničního provozu,“ zdůraznil právník. Podle něj budou řidiči MHD proto tyto nebezpečné situace natáčet a fotit a tyto informace budou předávat.

„Všechny trolejbusy jsou vybaveny kamerami, extrémně kolizní situace tak budou řidiči zaznamenávat. Později tak může být chování nezodpovědných řidičů vyhodnoceno jako obecné ohrožení, což budeme postupovat státnímu zástupci,“ připomněl Radek Ondrúš.

A situaci chtějí řešit i strážníci zlínské městské policie.

„Na základě oznámení DSZO jsme přistoupili k vyšší kontrole průjezdnosti a parkování ulice M. Alše,“ potvrdil za MP Zlín ředitel Milan Kladníček. Podle něj je dopravní situace okolo zastávky MHD v ulici Mikoláše Alše v ranních hodinách opravdu nepřehledná.

„Jedná se o kumulaci přijíždějících rodičů s dětmi, které vystupují z vozidel všemi směry. Dále zde dochází i k odstavení vozidel řidiče – rodiče s následným doprovodem do šatny. Tyto stavy jsou kolizní právě pro přijíždějící spoje hromadné dopravy jedoucí do kopce s dětmi,“ popsal Milan Kladníček.

Proto podle něj doporučí MP Zlín realizovat v budoucnu v této ulici na pozemní komunikaci zjednosměrnění provozu a dále vyznačit dopravní značení, které bude zakazovat zastavení 50 metrů od zastávky DSZO.

„Co se týká zjednosměrnění v ulici Mikoláš Alše, město o tomto kroku zatím neuvažuje. Proběhlo v této otázce anketní šetření a obyvatelé v této části jej nechtějí,“ uvedl zlínský radní Michal Čížek, který je za oblast dopravy zodpovědný.

Doplnil, že město přesto bude hledat jiný způsob, jak lze tuto situaci řešit.