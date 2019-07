Všichni si přišli užít výbornou zábavu a také zavzpomínat na legendární lidovou zpěvačku Jarmilu Šulákovou, ta by na konci června oslavila své devadesátiny.

Pod zádveřickou noční oblohou se vystřídaly známé české kapely a legendy. Folk Team, Ivan Hlas Trio, Laura a její tygři a samotný Fleret s dcerou Jarmily Šulákové Zuzanou.

„Beru sem kapely které se mi líbí. Jsem šťastný, že se mi sem podařilo dostat Ivana Hlase, hlavně třeba Oldu Nejezchlebu, kterého já miluju od doby Marsyas a Mišíků a známe se spolu strašně dlouho. Dnes ale dojde k zajímavému propojení. Lucka Bakešová z kapely Laura a její tygři, kteří tady vystoupí, bude s Fleretem zpívat lidovky Jarmilky. A to jsem nadšený, protože ona má drajf, je to dračice a mě strašně zajímá, jaké pojetí tomu dá někdo, kdo je z Čech, kdo Jarmilu znal jako legendu. Na to se moc těším,“ prozradil Deníku před vystoupením Zdeněk Hrachový Hrach.

Pohodovou atmosféru akce si kromě publika užívala i samotná kapela Fleret. Zuzana Šuláková s kapelou bude v listopadu vystupovat už tři roky.

„To ještě mamka žila. Volali mi z kapely a oslovili mě. Ptala jsem se maminky, jestli jí to nebude vadit. „Vůbec ne, kdo jiný by měl s nimi zpívat, když ne kdy ty?“ odpověděla mi, úplně tím ožila,“ vzpomínala na začátky s kapelou paní Zuzana.

Jeden z nejsilnějších zážitků v životě zažila na vizovickém Masters of Rock, kdy dvacetitisícový dav vzpomínal na paní Jarmilu, její maminku a ona měla na pódiu zaujmout její místo.

„Bylo to velice dojemné, myslela jsem, že to nedám. Slyšela jsem její hlas a začala jsem brečet, pak najednou člověk šel, a dal to. Ještě teď jsem z toho naměkko,“ pousmála se zpěvačka.

A čím si Jarmila Šuláková podle ní získala úctu a respekt rockerů? „Bylo to o ní. Ona byla tak normální a nepřetvařovala se před nikým, nikdy. A ti rockeři jsou takoví, že si nelžou, oni si řeknou jak se říká: „do ksichtu“ všechno a toto si na ní velmi cenili. Myslím si, že to byla celá věc. Že je ovládla tou svou náturou a svou osobností,“ vysvětlila paní Zuzana.

Kapelník skupiny Fleret Zděněk Hrachový nevzpomíná na jediný nejúžasnější zážitek s Jarmilou Šulákovou, který by vyzdvihl.

„To nejde říct, protože jich bylo tolik. Protože jak už Staňa jednou řekl, že Jarmilka byla UFO, tak byla. S ní byla každá chvíle zážitek, každý koncert byl zážitek. Dokázala, že je legenda. Takže na ni vzpomínáme jen v tom nejlepším,“ popsal Hrach.

Podle něj Zuzana Šuláková je co se týká muziky, geniální.

„Musím říct, že to je opravdu dcera své matky i co se týče výzoru. Stává se nám, že si někteří ani nevšimli, že Jarmila umřela. Musím také říct, že se Zuzka za tu dobu, co s námi zpívá vypracovala, tvrdím, že za nějaký čas dosáhne kvality maminky. Navíc před tím nezpívala. Takže jablko skutečně nepadlo daleko od stromu,“ usmál se Zdeněk Hrachový.