Na zahradu Čiperovy vily ve Zlíně přibyly tři žluté včelí úly. Včely budou opylovávat nedaleký sad nebo zahrádkářskou osadu. Jejich med se pak stane novým propagačním předmětem Zlínského kraje.

Zahradu Čiperovy vily obývají včely. Zlíňané mohou sledovat život v úlu online | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Do úlů budou navíc v září instalovány kamery, díky nimž budou moci lidé od jara do podzimu nahlédnout do každodenního života včel. Živý přenos z úlů bude dostupný na stránkách Zlínského kraje v části „Včelařství“.

V každém úlu je nyní jeden oddělek včelstva, který postupem času zesílí a vytvoří plnohodnotné včelstvo. Roj pochází od zkušeného včelaře Jiřího Kalendy, který bude o nové obyvatele zahrady také pečovat.

„Zájemci a školy se svými žáky se budou moci přes webové stránky Zlínského kraje podívat do útrob úlu a sledovat online život nejdůležitějšího opylovače v naší krajině. Najdou tam také další informace o chovu včel, výrobě včelích produktů či chystaných přednáškách,“ vysvětlila záměr náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má oblast životního prostředí ve Zlínském kraji na starosti.

Dotace pro včelaře

Pro včelaře vypisuje Zlínský kraj pravidelně od roku 2017 dotační program. Za tu dobu bylo z krajských peněz podpořeno 863 projektů v celkově hodnotě 8,5 milionu korun. V letošním roce mezi včelaře kraj rozdělí dalších 1,2 milionu korun.