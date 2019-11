Záložáci: Ostré granáty, mapy i první pomoc

„Nechtěl bych do války poslat své syny. To do ní raději půjdu sám,“ vysvětlil Jan Klusal, proč se přidal k aktivním zálohám Armády České republiky. Před třemi lety si prý také uvědomil, že v jeho věku je na čase začít naší zemi oplácet, co od ní za léta svého života dostal. Povoláním grafik ve zlínské společnosti Cominfo je v aktivních zálohách na pozici kulometčíka.

Dali se k záložákům. Osmavacetiletá Zuzana Urbanová s hodností četaře zastupuje velitele družstva, kulometčík Jan Klusal je původním povoláním grafik. | Foto: Deník / Renáta Večerková