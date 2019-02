Tradičně uctíváme své blízké kyticí či věncem položeným na místo jejich posledního odpočinku. Neodmyslitelnou součástí Památky zesnulých se staly i svíce symbolicky zapálené právě pro naše blízké, kteří už nejsou mezi námi.

Dnešní moderní doba však umožňuje zapálit zesnulému i virtuální svíčku, a to na webu Vzpominej.cz, který provozuje společnost Vltava Labe Press.

Zajímavý projekt vydavatelské společnosti v rozhovoru přiblížila ředitelka regionu střední a východní Moravy Pavla Bittnerová (na snímku níže vpravo).

V regionálních Denících se zvláště v období dušiček vyskytuje mnoho vzpomínek na zesnulé, které do novin už tradičně zadávají jejich příbuzní. Takovou vzpomínku je však nyní možné zveřejnit nejenom v novinách, ale také na internetu, je to tak?

Ano. Vzpomínky na zesnulé příbuzné nebo kamarády se na stránkách našich novin objevují už dlouhá léta. Ale doba chvátá nezadržitelně dál, vše kolem nás se modernizuje, svět se zrychluje, tak jsme i my vyšli takříkajíc vstříc volání doby a zřídili jsme možnost zadat si vzpomínku na webových stránkách vzpominej.cz.

Pro koho je tento web určený?

Pro každého, kdo chce zavzpomínat na své zesnulé příbuzné a kamarády tak trochu virtuálně. Ne každý dnes totiž může jet na druhou stranu republiky nebo i na druhý konec světa zapálit svíčku na hrob svému nežijícímu kamarádovi, ale prostřednictvím webu vzpominej.cz to možné je. Alespoň virtuálně.

To mohu opravdu zapálit svíčku třeba svému pradědečkovi?

Ano, opravdu je to možné. Má to sice své podmínky, ale je možné zapálit virtuální svíčku úplně komukoliv.

Jak to tedy mám udělat?

Musíte si v našich novinách zadat vzpomínku na danou osobu, a to jde udělat dvěma způsoby. Tou klasickou možností je zadání vzpomínky v redakcích, které jsou v každém okresním městě a jejichž adresu je možné najít v tiráži novin nebo v kontaktech na webových stránkách jednotlivých Deníků. Druhou možností je zadání vzpomínky přímo přes www.vzpominej.cz. Tady si zároveň můžete vybrat vzhled inzerátu, v klidu domova naformulovat text, přiřadit fotku, zadat datum zveřejnění…Tato vzpomínka se pak objeví v novinách a zároveň na webových stránkách a od tohoto momentu se ke jménu ve vzpomínce mohou „zapalovat" svíčky a psát krátké vzkazy.

Opravdu to funguje?

Samotnou mne překvapilo, že u vzpomínky na moje rodiče, kteří stejně jako většina jejich vrstevníků jsou už několik let na „druhém břehu", se objevilo pár svíček a návštěvnost několika desítek lidí. Možná si vzpomněli jejich mladší známí, sousedé, spolupracovníci… A co mě nepřekvapilo, byla spousta rozsvícených svíček a vzkazů u vzpomínky na Ivetu Bartošovou. V současné době je v archivu více než 21 000 jmen, ke kterým je možné zapálit svíčku nebo rozsvítit hvězdu či napsat vzkaz.

To si můžu i vybírat z několika variant?

Přesně tak. Určíte si třeba, jakou svíčku mu chcete zapálit, jaký text ke vzpomínce poslat, ale můžete mu třeba také rozsvítit hvězdu na nočním nebi.

Taková internetová vzpomínka tedy může ve virtuálním světě hodně cestovat po síti…

To je také cílem našeho webu. Vy třeba zapálíte svíčku svému pradědečkovi a mejlem pošlete svému bratrovi, který žije na druhé straně republiky, tento odkaz, symbolicky tak můžete zavzpomínat na pradědečka v takovém multimediálním rodinném kruhu.

A zapálená svíčka se objeví hned u vzpomínky?

Trvá to pár minut, někdy hodin. A je pro to důvod. Všechny písemné projevy kontrolujeme, nechceme, aby se tento vzpomínkový web změnil na problematické diskusní fórum nebo se tam objevovaly nevhodné vzkazy.

Je tato služba zpoplatněná?

Pokud už máte zadanou vzpomínku, tak v nabídce je jeden druh svíce zdarma a tu může poslat kdykoliv a komukoliv. Pokud si však vyberete nějakou „lepší" svíčku - třeba s třepotajícím se plamínkem - či jinou službu, tak za ni přes web zaplatíte. Jedná se však o symbolické sumy.