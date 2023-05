Zápis do školek ve Zlíně? Rekordman podal devět přihlášek

Letošní zápis do mateřských škol zřizovaných městem Zlín a také do Církevní základní a mateřské školy přinesl několik zajímavých čísel. Celkem má do mateřských školek přijít nově 828 dětí.

Mateřská škola. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Málek