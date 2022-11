Stejně jako v minulém ročníku zůstává stejný čas i místo startu – tedy v 10:00 hodin u Kongresového centra Zlín. Registrovat se na jednotlivé tratě běhu je možné na internetových stránkách www.zlinskypulmaraton.cz, kde jsou také uvedeny podrobné informace o závodě.

„V tuto chvíli zachováváme pro včasné registrace do konce ledna stejné částky jako loni. Běžci, kteří se rozhodnou závodu zúčastnit a přihlásí se již nyní, zaplatí tedy za startovné jednotnou částku 699 Kč. A to bez ohledu na to, zda si zvolí půlmaraton nebo čtvrtmaraton, ale také pokud poběží ve čtyřčlenné štafetě nebo v tandemu dvojic,“ vysvětlila Jarmila Záhorová.

„Pro ty, kteří chtějí potěšit své blízké originálním vánočním dárkem, jsme již nyní připravili také dárkové vouchery na nákup startovného, které se rok od roku těší větší oblibě,“ doplnila Jarmila Záhorová.