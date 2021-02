Po krátké zimní přestávce, kdy mrazivé teploty na chvíli přerušily práce na záchranném archeologickém výzkumu na stavbě dálnice D55 v úseku Babice-Staré Město, již archeologové hlásí další nálezy. Informovala o tom mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.

„Jedná se o několik žárových hrobů, které jsou datovány do mladší doby bronzové (cca 1300 – 1000 let př. n.l.). U obce Babice navíc archeologové objevili zřejmě okraj původního sídliště, a to pozůstatek dvou stavebních objektů a drobné artefakty, například tuhovanou keramiku, na jejichž časovém určení nyní pracují,“ uvedla mluvčí.