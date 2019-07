A měla důvod se ptát. Nedělní odpolední bouřka řádila totiž hlavně v této části Zlína. Největší rozruch vzbudily dvě obrovské rány, které evidovali všichni na Letné.

Jiřímu Štákovi to prý naštěstí žádnou elektroniku nezničilo. „Ale šupa to byla tedy pořádná. Měl jsem pocit, jakoby to šlehlo do naší střechy. Neví náhodou někdo, kde přesně to udeřilo? Rozsvítilo to okna jak nikdy,“ napsal ve skupině.

Aneta Dobiášová výjimečnou situaci zaznamenala také. „Byla jsem zrovna před dveřmi u nás, na Kotěrce. Najednou nad garáží o ulici výš záblesk a hned dvě pecky po sobě, jenom ptáci odlétali ze stromu. Myslela jsem, že je po mně a že padá barák,“ svěřila se na profilu Aneta Dobiášová.

Elektronika v ohrožení

Některým se elektrostatické výboje dostaly do sítě a jejich elektronika vzala za své. Jako například Martině Partykové. „Vzala nám televizi,“ reagovala na úvodní výzvu.

„Bylo to strašné, ještě jsem v životě nic takového nezažila, byla jsem úplně v šoku,“ komentovala nedělní bouřku i zlínská advokátka Jana Rejžková, která na Letné také bydlí.

Podle ní sousedům pod jejich domem dokonce nešla ani elektřina. „Další soused mi říkal, že jim nešla kabelová televize,“ doplnila Jana Rejžková.

Hromosvod je základ

Podle odborníka Martina Lutonského ze společnosti JML -Elektro, s.r.o., je nejlepší obranou proti elektrostatickým výbojům přepěťová ochrana v domácnosti, která je dokáže stáhnout.

„U novějších domů je již povinností přepěťovou ochranu mít. U starších baťovských domků ale předpokládám, že ji někde nemají,“ usoudil elektrospecialista. V takovém případě je prý nejlepším řešením důkladná kontrola hromosvodů. „Kontrola, oprava, doplnění, i to stačí,“ vysvětlil Martin Lutonský.

Pokud někdo nemá ani hromosvod, ani přepěťovou ochranu, měl by po dobu trvání bouřky vypnout vše z elektrické sítě. Výboj totiž do ní může proniknout a elektrospotřebiče zničit.

Pomoci může pojištění

Případné škody může vyřešit pojištění. Pojišťovny totiž v rámci pojištění domácnosti nabízí speciální balíčky, do kterých je zahrnuto riziko s názvem přepětí.

„Přepětí je pojistné riziko, které je krytelné,“ přiblížil tiskový mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek. Klient, který má toto pojištění uzavřeno, nemusí podle Václava Bálka doma mít technické zabezpečení, přepěťovou ochranu a dokonce ani hromosvod. „Vždy je to o individuálně domluvených podmínkách v pojištění,“ dodal Václav Bálek.

V souvislosti se stále častějšími rozmary počasí je pravděpodobné, že speciálních balíčků a pojištění bude přibývat.

„K živelným událostem dochází stále častěji. Letos jsme hodně řešili škodní události způsobené kroupami, loni jich bylo méně. Škody způsobené bouřkami však řešíme každý rok, zejména na jaře a v letním období,“ doplnil mluvčí pojišťovny.