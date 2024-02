NedoVak neboli bezpečný „vak“ pro nedonošené děti spatřil světlo světa loni ve Zlíně a už má svůj patent. Vak vyvinula Radka Divoká z neziskové organizace Nedoklubko spolu se sestrami a lékaři na Neonatologickém oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Zase první! Zlínská porodnice a Nedoklubko panentovali NedoVak pro miminka | Foto: KNTB

Klokánkování pro ty úplně nejmenší

Zjednodušeně řečeno, NedoVak zvyšuje komfort maminek nebo tatínků a nedonošených dětí.

„Všichni asi znají pojem klokánkování, kdy se dítě uváže do šátku na břicho, aby mělo co nejtěsnější kontakt s maminkou. Nedovak byl vyvinutý právě na těchto principech. Jeho obrovskou výhodou je ale to, že je uvázaný tak bezpečně, aby maminka mohla usnout nebo si číst, aniž by se s dítětem mohlo cokoliv stát,“ popisuje funkčnost NedoVaku primář neonatologie KNTB a jeho iniciátor Jozef Macko.

Zároveň upozorňuje na důležitost prvotního kontaktu rodičů a miminka.

„Pro vývoj dítěte je velmi důležité, aby byli rodiče co nejdříve po porodu zapojeni do péče o něj. Nedonošených dětí se to týká o to více,“ dodává Macko, který v loňském roce získal ocenění od rodičů nedonošených dětí.

Vaky putují do celé republiky

Koordinátorka organizace Nedoklubko pro Zlínský kraj Radka Divoká doplňuje, že nejprve vznikl ve zlínské porodnici prototyp, který je v tuto chvíli patentovaný. V současné době v Nedoklubku ušili a rozdistribuovali již více než 400 kusů do různých perinatologických center v České republice.

„O NedoVak je velký zájem, proto jsme iniciovali vznik edukačního videa pro zdravotníky, aby věděli, jak ho správně uvázat na maminku nebo tatínka a jak tam umístit miminko, aby byl kontakt „skin to skin“ co nejprospěšnější a mohl trvat co nejdéle.“

NedoVak je z vysoce elastického materiálu, aby se krásně přizpůsobil tělu maminky i miminka.

„Když si vzpomenu sama na sebe jako na maminku předčasně narozené holčičky, úplně si vybavuji ty pocity, kdy se člověk bojí, že při několikahodinovém klokánkování usne a miminko sklouzne a ublíží si. S NedoVakem, který mimochodem slouží nejen maminkám, ale i tatínkům, se to stát nemůže,“ popisuje ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková.

Současným trendem ve světě v oblasti neonatologické péče je bonding a přikládání po porodu i u předčasně narozených dětí. Dříve tak tomu nebylo.

„Zlínská porodnice je jedním z prvních pracovišť, kde se nastavil takový přístup. Považuji to za velmi důležité pro celkovou adaptaci miminka po porodu. Lépe si zvyká na nové prostředí a lépe se osidluje bakteriemi od maminky. Tím je trochu připravenější na život venku. Nám se to rozhodně osvědčilo,“ uzavírá primář Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Jozef Macko.