„Bude možné investovat opět několik stovek milionů korun. Další volné zdroje na investice budou známy po ukončení kalendářního roku.,“ prohlásil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Největší částku rozpočtu „spolkne“ tak jako loni doprava, konkrétně se jedná o částku cca 50 milionů korun. Proto bude například možné dokončit práce v rámci vybudování cyklostezky na ulici Výletní a Tyršově nábřeží nebo realizaci SMART - Navigačního parkovacího systému a dispečinku ITS ve Zlíně. Na investice do místních částí je podle zlínské radnice v rozpočtu vyčleněno 25 milionů, stejně jako v předchozích letech. O dalších investicích do dopravy se bude rozhodovat na začátku roku 2020.

„Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem bude částka 53 653 000 korun pro Městské divadlo Zlín. ZOO Zlín a zámek Lešná dostane 25 108 000 korun. Z ostatních organizací město Zlín podpoří Krajskou knihovnu Františka Bartoše částkou 7 221 000 korun,“ přiblížil mluvčí města Tomáš Melzer.

Na co se ještě dostane?

Město také bude třetím rokem pokračovat projekt Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru.

„V rozpočtu je na něj vyčleněná částka 5 000 000 korun,“ připomněl mluvčí.

Současně město poskytne řadu neinvestičních dotací na provoz a činnost. Například Filharmonie Bohuslava Martinů může počítat s částkou 27 426 000 korun, společnost STEZA, která provozuje městské bazény a koupaliště, dostane 25 500 000 korun, mezinárodní filmový festival Zlín Film Fest město podpoří částkou 7 500 000 korun a motoristickou Barum Czech Rally Zlín 3 000 000 miliony.

„Na splátku bankovních úvěrů předpokládá město vynaložit v roce 2020 částku ve výši 64 800 000 korun. Aktuální dluh města k 30. listopadu 2019 je ve výši 352 914 135 korun,“ doplnil za město Zlín Tomáš Melzer.