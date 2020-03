„Dnes proběhla výuka v normálním režimu. Od středu vycházíme z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a bude až do odvolání uzavřena,“ uvedla ředitelka zmiňované školy Jana Křičková.

Doplnila, že současně se sobotní plánovaný ples školy ruší. „Asi se to vzhledem k vývoji v okolních zemích dalo očekávat,“ komentovala situaci ředitelka Křičková.

Zvažují se možnosti elektronické výuky

Jednou z možností, jak lze docílit toho, aby studenti nezameškali mnoho učiva je podle krajského radního pro oblast školství Petra Gazdíka to, aby se studenti vzdělávali doma elektronickou formou samostudia. Střední školy většinou mají tyto možnosti.

,,Je na to na rozhodnutí každého ředitele střední školy, aby o tom rozhodl,“ vysvětlil možnosti vzdělávání na středních v současné situaci Petr Gazdík. Podle něj ale větší problém je v tomto případě na základních školách, které nedisponují takovým technickým vybavením jako střední školy.

„U základních škol je také na ředitelích, jak rozhodnou. Nabízí se zde možnost například zadání učiva prostřednictvím e-mailu,“ naznačil krajský radní. Jak Petr Gazdík prozradil, řeší se nyní ještě jeden problém a to u Základních uměleckých škol.

„Vláda do svého mimořádného opatření nezahrnula tyto školy. Sice navrhla jejich zřizovatelům, aby je uzavřela také, ale my k tomu nemáme právní titul. Tuto situaci jsme vyřešili tak, že jsme rozhodli o to, že ředitelé mohou udělit týdenní volno, do té doby bude muset vláda situaci napravit a tyto ZUŠ bude muset do svého mimořádného patření zahrnout také?“ upřesnil Petr Gazdík.

„Nicméně, od středy budou ve Zlínském kraji tyto školy zavřené,“ doplnil krajský radní pro oblast školství.

Výrazně menší radost než školáci a studenti, mají jejich rodiče. U menších školáků musí zajistit, aby s nimi byl někdo doma.

„Manžel si vzal na zbytek tohoto týdne dovolenou, nevíme, jak se máme zařídit, na příští týden či ten další. Já už jsem si nahlásila dovolenou od pondělí. Nemáme jinou možnost babičku máme na jižní Moravě, budeme muset když tak děti zavézt i tam,“ svěřila se Petra Černošková.

DSZO ruší školní spoje

„V souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru a přerušením výuky ve školách ruší od středy 11. března Dopravní společnost Zlín – Otrokovice všechny školní spoje MHD. Ostatní trolejbusové a autobusové spoje budou jezdit nadále podle jízdních řádů pro pracovní dny,“ uvedl za Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO) mluvčí Vojtěch Cekota.

„Reagujeme okamžitě na poslední vývoj událostí v souvislosti s šířením koronaviru a přijatými opatřeními vlády ČR. Jestliže bude od středy 11. března přerušena výuka ve všech typech škol, je logické, že nebudeme za této mimořádné situace vypravovat ani žádné školní spoje MHD,“doplnil ředitel DSZO Josef Kocháň.

Podle informací společnosti nebude DSZO od středy 11. března až do odvolání vypravovat žádné spoje, které jsou v jízdních řádech označeny poznámkou „jede ve dnech školního vyučování“.

S výjimkou těchto školních spojů však bude MHD provozována v rozsahu a podle jízdních řádů platných pro běžné pracovní dny.

„Jde o mimořádné okamžité opatření, které se nemohlo promítnout do zastávkových jízdních řádů, ale ani do celostátních elektronických informačních systémů. Upozorníme cestující na tuto změnu alespoň operativními nápisy na elektronických informačních panelech, které máme umístěny nad nejvíce používanými zastávkami,“ upřesnil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.