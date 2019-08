Roubené chalupy ve Valašských Kloboukách otevřou své dveře a nechají působit kouzlo tradic a řemeslného fortele.

Při Pátečním podvečeru v dřevěnicích 30. srpna budou návštěvníci pozváni do domácnosti valašské rodiny, do světnic s vyhřátými pecemi i do dílny klobouckých papučářů. Nahlédnou pod ruce stavitelům roubenek i dalším zručným řemeslníkům, ochutnají typická jídla a také si zanotují s cimbálem. Procházka začne v 17 hodin slavnostním odhalením lavičky rodáku Ladislavu Mňačkovi.