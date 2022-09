Zážitkový festival Dny Baťa přinese návrat do třicátých let

Zámecká zlatá třicátá s hudbou i tancem, přednášky o baťovské historii i architektuře, ale také workshop vazby knih či expozice Zlínská zrcadla. To vše přinese festival Dny Baťa, který se uskuteční od 12. do 18. září a je součástí oslav 700 let od první písemné zmínky o městě.

Festival Dny Baťa. | Foto: se svolením Živý Zlín