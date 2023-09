Stejně jako v minulých letech statisíce našinců vyrazily během léta do Chorvatska, o kterém se letos mluvilo zejména kvůli nárůstu cen v přímořských letoviscích. Nás více zajímaly vtipné značky, cedule, různá upozornění a nezvyklosti. Hledali jsme v obci Tučepi o okolí.

Chorvatské zajímavosti | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Důrazné a zároveň velmi zábavné varování jsme nalezli na malém odpočívadle u silnice vedoucí z Makarské do Tučep v Chorvatsku. Nachází se zde ruční bezkontaktní myčka a také přístřešek s nápojovým automatem.

GPS místa, kde je

značka zakazující močení: 43.2817431N, 17.0344644E

Poblíž jsou lavičky se stolem, kde si mohou řidiči odpočinout a osvěžit se. Na stěnách se nacházejí piktogramy, které jsou více než výmluvné a nepotřebují žádná doplňující vysvětlení. Vše je více než jasné. Kdo z mužů zde bude močit, přijde o varlata?

Jen pro bohaté

V chorvatských Tučepech se dá na některých místech přijet automobilem téměř na pláž. Auto lze odstavit jen několik desítek metrů od moře. Parkování ale nepatří k nejlevnějším. Ceny se mění v průběhu dne, nejvíce se platí o víkendu. Za den je to až 25 Eur.

Co štve Chorvaty na Češích? Ručníky na plážích i nahatí pupkáči ve městě

Jedno z takových parkovišť bez skrupulí upozorňuje, že je pouze pro bohaté (RICH ONLY). „Vypadá to trochu divně. A to tam ještě měli doplňkovou ceduli, na které stálo něco ve smyslu, že pokud nemáte peníze, běžte jinam a nezdržujte,“ řekla paní Vlasta, která v Tučepech a na Makarské dělá delegátku pro několik cestovních kanceláří z České republiky.

Na dietu zapomeňte

V uvedené chorvatské obci je řada restaurací s obrovskou nabídkou. Na své si přijdou milovníci zdravého stravování i ti, kteří rádi hřeší. Před jedním z podniků jsme narazili na ceduli upozorňující, že zde dietní jídla nepodávají.

Želva u chorvatského ostrova pokousala čtyři lidi. Svědek: Má ohromnou hlavu

V Tučepech se nám naskytl i zajímavý pohled na zaparkovaná auta. U chorvatského apartmánu vedle sebe stála vozidla ze Srbska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny, což by ještě před několika roky s ohledem na události na Balkáně bylo jen málo myslitelné.