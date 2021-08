S těmito laskavými slovy převzal v úterý herec, spisovatel, dramaturg a oscarový scénárista Zdeněk Svěrák Výroční cenu Asociace českých filmových klubů v plného sále kina Hvězda v Uherském Hradišti, při příležitosti 47. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

„Rozhodli jsme se výroční cenu panu Svěrákovi předat za velkou inspiraci, za velkou lidskost, za velkou vlídnost a laskavost, která ovlivnila už celých několik generací a za kterou jsme velmi vděční, protože zvlášť v dnešní době to považujeme za velmi důležité,“ komentovala událost ředitelka Letní filmové školy Radana Korená.

A umělec s velkým srdcem plným jemného, lidského humoru, si své působení na Letní filmové škole patřičně užíval. Na úterní tiskové konferenci prozradil, že se mu na „Filmovce“ v Uherském Hradišti líbí.

Konečně plné divadlo

Zejména proto, že po době, kdy v divadle vídával jen půlku diváků s rouškami, nastala nyní konečně doba, kdy mohou vítat plná divadla lidí.

„Těší mě momentálně nejvíc, že už můžeme hrát před plnými sály. My jsme byli zvyklí mít v divadle vždycky vyprodáno. A režim poloviční účasti diváků s rouškami byl pro nás nezvyklý, ale dnes budeme hrát poprvé „do plných“,“ přiblížil s úsměvem Zdeněk Svěrák před novináři.

A jak se tohle povedlo?

Na "Filmovce“ totiž v pondělí po předání cen následovala projekce Svěrákova filmu Nejistá sezóna z prostředí Divadla Járy Cimrmana. A v úterý Divadlo Járy Cimrmana v Uherském Hradišti hostovalo.

„Málokdy se podaří, aby film a divadlo byly na jednom festivalu. A jelikož my tady dnes s Divadlem Járy Cimrmana hostujeme, takže ti, co viděli film o dávných časech v Divadle Járy Cimrmana, mohou porovnat film s divadlem naživo,“ uvedl jeden z duchovních otců nesmrtelného Járy Cimrmana.

Střižna na chalupě

Zdeněk Svěrák se také podle svých slov těší na to, až bude dokončený film, který připravuje společně se synem Janem a svým vnukem Františkem, Betlémské světlo. Film se například podle něj stříhal ve střižně u nich na půdě.

„Máme na chalupě půdu a tam je střižna. Takže teď ho kluci stříhají, myslím tím Františka Svěráka, to je můj vnuk, který vystudoval střih. Jde o jeho druhý film, první byl film Matky. A na tomto filmu dokončuje střih pod dozorem režiséra Jana Svěráka,“ vysvětlil Zdeněk Svěrák.

Prozradil, že již něco ze sestříhaného filmu viděl, podle něj však šlo o „hrubý střih“ a tak zatím nebude říkat svůj dojem.

„Ale doufám, že to bude milý film. Už svým obsazením je pěkný. Hraji tam spisovatele, který se jmenuje Šejnoha, a je už starý. A moje žena, Dana Kolářová by byla ráda, abych už s tím psaním přestal a věnoval se trochu jí,“ představil dvě hlavní role ve zmiňovaném filmu.

A přidal další podrobnosti z tohoto připravovaného snímku, kde nebude nouze o laskavé a úsměvné okamžiky. I když scénárista prý na postavách stále pracuje.

„Pracuji na několika povídkách zároveň a ty postavy se do tohoto filmu dostávají, aniž bych chtěl. Milenecký pár hraje Vojta Kotek a Tereza Voříšková Ramba, pak je tam hezká role pro Ondru Vetchého, který hraje automechanika, ale váhá, jestli by se neměl stát léčitelem. Je tam i pár Jitka Čvančarová a Vladimír Javorský, ti mají syna Vojtu, který trpí Downovým syndromem, ale jde o kluka, který je velice optimistický a každá jeho replika by mohla být veselá. Bude připomínat Otíka z Vesničky mé střediskové, kde byl Otík trochu duševně zaostalý, ale přitom mohl být v typu filmu komedie, aniž bychom se mu vysmívali. Takže takto to bude doufám i v tomto filmu,“ seznámil Zdeněk Svěrák.

Hlášky ze života

Umělec si získal srdce filmových a divadelních fanoušků zejména svými nezapomenutelnými filmovými „hláškami“ ze života. Kdysi o sobě prozradil, že si tyto různé okamžiky, věty, a situace zapisoval do zápisníků. Jak ale v úterý uvedl, ty nejlepší zrna z údajných plev z nich si již prý vybral.

„Poznámek mám celý štos a už jsem to celé prošel. Ono je to většinou nezajímavé. Je tam spousta plev a málo zrnek. A to, co už bylo pěkné, to už jsem zpracoval. Třeba ve filmu Po strništi bos. Ten je dělán z těchto zápisků, anebo v knížce Strážce nádrže,“ seznámil slavný scénárista.

Zdeněk Svěrák dál uvedl, že jde o prózu ve formě dopisů.

„Tam se mi hodilo spoustu těch dobrých zrnek. Protože v dopise můžete mluvit o čemkoliv. V dopise můžete psát naprosto o všem, o počasí, o lásce, o penězích, o čemkoliv. O všem můžete mluvit a je to přirozené,“ usmál se Zdeněk Svěrák.