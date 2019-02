ZLÍNSKÝ KRAJ - Bronislav Fuksa jako krajský radní zodpovědný za zdravotnictví může být za svůj resort spokojený.Rada totiž v rámci rozpočtu pro příští rok schválila na zkvalitnění péče stamiliony korun. Zdravotnictví v kraji tak dozná zásadní obnovy.

„Můžeme se pustit do modernizace zdravotní techniky a rekonstrukce budov v jednotlivých nemocnicích,“ poznamenal krajský radní pro oblast zdravotnictví Bronislav Fuksa.

Přes sto sedmdesát milionů by měla stát kraj stavba onkologického centra ve zlínské Baťově nemocnici. Velkých úprav za asi osmdesát milionů se dočká i porodnicko-gynekologický pavilon uherskohradišťské nemocnice.

Místo něj vznikne takzvaný centrální blok, který by měl spojit další pavilony. „Zdravotní péče by se tam měla dostat pod jednu budovu. Převozy pacientů mezi jednotlivými pavilony jsou nevyhovující,“ vysvětlil Fuksa.

Za osmdesát milionů má vyrůst krajské zdravotnické centrum záchranné služby ve Zlíně. „Dobudovaná budou střediska v Uherském Brodě, Valašském Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem,“ plánoval Fuksa.

Příští rok by také mělo být přestěhováno detoxikační centrum a záchytka v kroměřížské nemocnici. „Nemůže být v těsné blízkosti dětského oddělení nebo ARO. Snažíme se, aby byl detox přesunutý do areálu psychiatrické léčebny,“ řekl Fuksa.

Téměř sto třicet milionů získá odbor kultury a památkové péče.

Spokojeni mohou být hlavně radní z oblastí, které dostanou nejvíce peněz

„Řádově statisíce jsou vyčleněné na takzvané rodinné pasy. Tato aktivita je zaměřená hlavně na děti. Držitelé pasů budou mít slevy v kulturních zařízeních i obecních hradech a zámcích,“ zmínil radní zodpovědný za kulturu a cestovní ruch Jindřich Ondruš. Rozvoj Baťova kanálu zase kraj podpoří více než deseti miliony korun, mimo jiné i koupí výletní lodě.

Investovat se bude i do školství, a to například do zateplení dvanácti škol. „To znamená výměnu oken, úpravu fasád a střech u školních zařízení. Rozpočtové náklady jsou zhruba čtyři sta milionů,“ popisoval hejtman zlínského kraje Libor Lukáš.

Zlepšit by se měl i stav některých komunikací. Které to přesně budou, zatím kraj nesdělil. „Budeme se ještě o tom bavit se silničáři,“ řekl krajský radní zodpovědný za dopravu Petr Hradecký. Celkem bude kraj do komunikací investovat asi šest set milionů, zhruba třetinu si z toho ale vyžádá zimní údržba.

Více než investice však z krajského osmimiliardového rozpočtu ukrojí nutné výdaje. „Největší položkou jsou mzdy učitelů, jedná se o miliardy. Půl miliardy zase plyne na dopravní oblužnost,“ řekl mluvčí kraje Patrik Kamas. Krajský rozpočet by měl být schválen 19. prosince. Už dříve bude návrh rozdělení financí k dispozici i veřejnosti na internetu a úřední desce.