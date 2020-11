Každý pacient byl převážen v samostatné sanitce, v umělém spánku a každého hlídal lékař. Nakládání pacientů do sanitek vyvolávalo u všech přítomných osob velké emoce a pochmurnou náladu. Každý si přál, aby dojeli do zařízení v Motole v pořádku a brzy se uzdravili.

Do Prahy dorazil konvoj sanitek doprovázený policejními vozidly kolem 13.hodiny.

„Všichni pacienti jsou ve stabilizovaném stavu,“ hlásil již krátce poté přednosta KARIM motolské nemocnice Tomáš Vymazal.

Hlavní boj mají teprve před sebou

Podle Vymazala jde o muže i ženy ve věku 44 – 64 let s dalšími vážnými zdravotními problémy jako je obezita, diabetes nebo dřívější transplantace. Pokud jde o fázi léčby, jsou všichni, jak uvedl, „spíše na začátku“. Převoz se uskutečnil na základě iniciativy a nabídky šéfa motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který věděl, že je situace ve zlínském regionu kritická.

„Nadále by ale měl případné další přesuny pacientů podobného rozsahu koordinovat nově zřízený Národní dispečink lůžkové péče,“ doplnil.

„Přijmout současně pět ventilovaných pacientů v závažném stavu není jednoduché ani pro velkou nemocnici. Fakultní nemocnice v Motole je největším zdravotnickým zařízením v zemi. V současné době měla volných asi 400 standardních a 18 intenzivních lůžek, takže jsme tuto možnost rádi využili. Všem nemocnicím, které nám nyní pomáhají, jsme opravdu vděční a děkujeme jim,“ uvedl předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Radomír Maráček.

Podle Maráčka patří Zlínský kraj od začátku podzimní vlny pandemie koronaviru k nejvíce zasaženým regionům. V posledních týdnech se zdejší nemocnice blíží ke stropu lůžkových kapacit.

„Je to způsobeno především tím, že nám chybí okolo sedmi set zdravotníků, kteří se léčí s covidem či jinými diagnózami,“ zdůraznil Maráček. Podle něj byli do okolních krajů převezeni pacienti již ve třicítce případů. Další transporty do vzdálené motolské nemocnice se neplánují.

Situace je nejistá

Ačkoli lékaři a personál věří, že dalších transportů vážně nemocných pacientů nebude potřeba, přesto nemohou s určitostí říct, zda se nějaké ještě uskuteční.

„Situace se mění každou hodinou. Co platí teď dopoledne už nemusí platit odpoledne,“ řekl ředitel kroměřížské nemocnice Petr Liškář, který se nakládání pacientů na transport do Prahy v Kroměříži osobně účastnil. Našel tak slova útěchy a povzbuzení pro sestru jednoho z dvou převážených pacientů. Ta se přišla na transport svého bratra osobně podívat a neubránila se slzám.

„Nebojte, všechno bude v pořádku,“ dodával ji odvahu.

Zlínským krajem rezonuje i samotné téma zdravotnictví. „Kdyby se krajští radní vykašlali na politiku a raději se domluvili, jak společně zlepšit zdravotnictví v našem kraji, mohl být problém s nemocnicí dávno vyřešený,“ míní mnoho obyvatel Zlínského kraje.

Nastupující hejtman: zdravotnictví v kraji není v dobré kondici

K věci se vyjádřil i budoucí hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Jak pro Deník zdůraznil, problémem není počet lůžek, které může stará KNTB nebo nová nemocnice v Malenovicicích poskytnout, protože se jedná o téměř stejný počet.

„Na rovinu, debata, jestli by nová nemocnice pomohla, nebo ne, je nyní scestná. Zdravotnictví je ve Zlínském kraji obrovské téma. Zatím není ustálené a není v dobré kondici, stejně tak celá stávající Baťova nemocnice,“ shrnul současný stav zdravotnictví budoucí hejtman.

Přesto zdravotníkům ve Zlínském kraji patří velký dík.

„Byl to náročný úkol po medicínské i organizační stránce. Důležitý byl už výběr pacientů, kteří by byli schopni transportu i v natolik závažném stavu, v jakém se nacházejí. Jsem rád, že všechno dobře dopadlo a do cíle dorazili v pořádku. Pevně věřím, že se budou uzdravovat a brzy se vrátí zpět domů,“ komentoval událost Radomír Maráček.