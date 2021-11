Navíc právě tyto oblasti ovlivnila pandemie covidu, kdy je lidé přestali navštěvovat. Stejně tak ubylo cestujících v hromadné městské dopravě.

V krajském městě Zlíně zatím v posledním uvedeném segmentu však většinou vyčkávají, co situace se zvyšováním vstupů, které mají souvislost s energiemi, přinese.

Zatím se obyvatelé krajského města nemusí obávat toho, že budou platit více v prostředcích MHD.

„Rada města Zlína tento týden rozhodla, že nebudeme zdražovat jízdné v prostředcích MHD, nebudeme ani upravovat spoje,“ uvedl pro Deník primátor Zlína Jiří Korec. Podle něj však v příštím období bude hodně záležet na tom, zda se, po covidovém úbytku, cestující do hromadné dopravy vrátí.

„To znamená za ceny, na které byli zvyklí, do spojů, na které byli zvyklí,“ naznačil primátor s tím, že město takto chce příští rok ještě dát lidem možnost vrátit se do prostředků MHD.

Podle Jiřího Korce chce město „ustát“ i zvyšování poplatků za komunální odpad. Zlínské Technické služby totiž podle slov ředitele Jakuba Černocha kvůli zvýšení cen vstupů, budou zvedat ceny služeb městu. To však tento náklad podle primátora na občany zatím přenášet nechce. Stejná situace bude podle vedení zlínské radnice i v oblasti kultury a sportu u organizací, které město provozuje.

„Nebudeme kalkulovat se zdražením, nemáme v plánu zdražovat poplatky, ale příští rok může být „přechodný“, kdy my se zvýšené náklady budeme snažit ustát. Uvidíme však, jestli návštěvnost bude dostatečná, aby nám je sanovala. Takže nyní to bude o lidech, jestli se nám vrátí do MHD, divadla, filharmonie, bazénů a dalších organizací, proto bude rok 2022 přechodový pro nás a budeme věřit, že lidé budou moci a budou chtít navštěvovat atrakce města Zlín. A my nebudeme muset v roce 2023 skokově zvyšovat ceny vstupů,“ věří primátor, který současně připomněl, že město Zlín se bude i letos v prosinci snažit správně nastavit provozní rozpočet na příští rok.

Jak dopadne zvyšování cen na uvedených místech ve Zlíně? Deník se zeptal v některých z nich.

Ve zlínských lázních, které provozuje společnost Steza Zlín, nemají v souvislosti se zvyšováním cen energií jasno, zda se to projeví na vstupném.

„Bavíme se o tom, ještě není rozhodnuto,“ uvedl ředitel organizace Lubomír Matoušek.

A rozhodnuto není ani v Městském divadle Zlín. I zde se stále vyrovnávají s nižší návštěvností, kvůli covidové pandemii. Podle mluvčí divadla Veroniky Jurčové, by zde uvítali vyšší návštěvnost, takovou, jaká byla před ní.

„V tuto chvíli zatím zvyšovat vstupné nechceme. V souvislosti s dopady s pandemií covid, pociťujeme nižší návštěvnost divadla, což by v případě zdražení předplatného nebo vstupenek mohlo být ještě horší. Současně však nevíme, jak se bude tato situace vyvíjet v příštím roce, i když možná i k tomuto kroku – zdražování, budeme muset přistoupit. Zatím ale touto cestou jít nechceme,“ uvedla za Městské divadlo Zlín tisková mluvčí Veronika Jurčová.

Kde ke zdražení zřejmě dojde, bude ve zlínském multikině Golden Apple Cinema.

„Počítáme s tím, že v průběhu příštího roku k mírnému zdražení dojde, budeme tak reagovat na současné zvedání cen energií na trhu,“ uvedl mimo jiné marketingový ředitel Michal Gaja.

Zvedat ceny kvůli nárůstu nákladů za energie budou i Technické služby Zlín. „Tento nárůst půjde k tíži města Zlín, tomu se nevyhneme. Pro nás to není zisk, je to promítnutí nákladů,“ vysvětlil ředitel organizace Jakub Černoch.

Kdo zatím nepočítá se zvýšením cen, je řemeslník, Ondřej Hubík ze Slavičína, který se zabývá obkladačskými a zednickými pracemi.

„Jsem drobný živnostník, zatím zvýšení cen tolik nepociťuji, není to taková hrůza. Snad nakonec dojde i k poklesu cen za stavebniny, protože lidé podle mne za ty současné přestanou stavět. Situace je složitá, uvidíme, jaká bude sezóna příští rok, já mám práce dost,“ uvedl Ondřej Hubík.