Dům č.p. 111 patří mezi nejstarší stavení v ulici Dlouhá ve Zlíně. Od roku 1996 se jmenuje Zelenáčova šopa. Je to hospůdka pivních speciálů, ale také oblíbený hudební klub, ze kterého se během celého roku linou tóny z živých koncertů. Teď Šopa osiřela. Klub ztichl posledním představením, posledním normálním provozem vloni 19. března.

Smutná oslava

Provozní Martin Juřík letos slaví 25. výročí otevření podniku. Coronový rok se do dlouholetého provozu snad ani nedá počítat.

„Od loňského března se nehraje, pivo se nečepuje, gastro normálně nefunguje. Přišla první vlna, čekali jsme, že to bude jen záchvěv. V létě se dá všechno do pořádku a bude pohoda,“ líčí začátky kritického roku.

Pohoda nepřišla ani po létě.

„Nepodařilo se nám vrátit na původní stav. Nebyly žádné koncerty. V září jsme se nadechovali a přišla druhá vlna. Žádná z kapel, co jsme přesunuli z jara na podzim, si nakonec nezahrála,“ pokračuje nevesele.

Shrnuto jedním slovem – nejistota. „Z toho pohledu, co dělala vláda. Nevíš čas, nevíš, kdy se můžeš začít připravovat, kdy můžeš něco dělat. Dokonce to předčilo slovo strach,“ říká živnostník.

Místo koncertů ticho

Běžně je v Zelenáčově šopě od října do konce roku až padesát koncertů. Je to pro klub nejstěžejnější období, které se vloni nepodařilo využít. Začátkem prosince vláda povolila otevření restaurací. Pro Martina Juříka to byl pouze záchvěv. Šopa fungovala dvanáct dní.

Coronavirovým rokem proplouval spolu s manželkou jako zaměstnanec na plný úvazek a kuchařkou na půl úvazku jen díky naspořeným penězům.

„Ty jsem měl ale nachystané na rekonstrukci. Páni politici říkali, že hospodští jsou bohatí a přežijí díky vatě. Jenže já už tu vatu čerpám celý rok. Jestli se znovu v březnu nenastartujeme, půjde do tuhého. Nebude z čeho brát,“ krčí rameny šestapadesátiletý podnikatel.

Kompenzace nepomohou

Hospodské podle něj hodila vláda přes palubu. Kompenzace mu příliš nepomůžou.

„Na covid nájemné nedosáhnu, protože barák je náš. Ale splácím na něj hypotéku. Na zaměstnance můžete žádat, ale nejdřív musíte všechno zaplatit a pak vám pošlou šedesát procent. Příspěvek covid gastro je tak složitý, že jsme žádost zpracovávali týden. Pro lajka nemožné,“ popisuje dál.

„Takže dostanu příspěvek na mzdy a přes covid gastro na dva a půl zaměstnance tisíc korun na den. Za tři měsíce mi dají devadesát tisíc. Za tuto dobu já musím zaplatit sto padesát tisíc za barák, dalších šedesát tisíc jsou energie. Takže vydám dva a půl krát víc, než kolik dostanu,“ vypočítává.

Jednoduché řešení

Jedním dechem navrhuje řešení, kompenzaci na základě obratů.

„Před pár lety udělali z hospodských pokusné králíky při EET. Získali dost dat a dnes by z nich aspoň mohli vycházet. Kdyby každý dostal padesát procent z toho, co přiznal předloni, dokázal by z toho vyžít. Pokud teda hlásil poctivě,“ uvažuje Zlíňan, který podniká třicátým rokem.

Nezbylo, než se zařídit. v Šopě stále trpělivě připravují menu, i když podle slov hospodského lidé změnili styl života, spousta pracuje z domu, je se svými dětmi a vaří. Denně vydá maximálně třicet obědů. Protože jsou hospůdkou pivních speciálů, prodává je v PET láhvích přes okýnko. Jak sám říká, je to spíš pro udržení kontaktu s věrnými zákazníky.

Aspoň online koncerty

Martin Juřík se nevzdává. Zelenáčovu šopu drží nad vodou a vymýšlí neustále novinky, kterými by dal na vědomí, že jeho pivní a hudební klub nenechá zaniknout.

„Právě připravujeme on-line koncert domovské kapely Podjezd, ve které skoro třicet let působím. Budeme jej přenášet živě odtud 6. března. Dřív jak na podzim si asi nezahrajeme, tak aspoň takto. Jediné východisko je usilovné očkování, pak se začne život vracet k normálu. Ale potrvá to,“ uzavírá podnikatel a hudebník.