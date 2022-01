Na změně dotačních pravidel pro léta 2023 až 2027 se minulý týden shodli zástupci vládní koalice. Ministerstvo zemědělství původně počítalo s určením maximální výše dotace velkým zemědělským podnikům.

Od toho nakonec ustoupilo, zvýšilo ale podíl peněz určených pro menší zemědělce. Rovněž omezilo maximální výši investičních dotací ze 150 na 30 milionů korun.

Podle zemědělských organizací změny v dotacích nespravedlivě zvýhodňují malé zemědělce. Nové vládě také vyčítají, že s nimi o nastavení nových podmínek společné zemědělské politiky nejednala.

„Bývalá vláda připravovala pravidla budoucího období více než rok a do těchto pravidel vstupovali zástupci všech nevládních zemědělských organizací,“ připomněl předseda Agrární komory Zlínského kraj Jindřich Šnejdrla.

Podle něj byla diskuze nad pravidly velmi složitá, nicméně materiál byl už téměř hotový.

„Ale přišla nová vláda a za měsíc to všechno shodila pod stůl. A připravila nová pravidla, aniž by přizvala zástupce dvou největších nevládních zemědělských organizací, což jsou Zemědělský svaz a Agrární komora. Tyto organizace přitom sdružují zhruba devadesát procent všech aktivních zemědělců v České republice,“ zdůraznil Šnejdrla.

Zemědělci se cítí ohroženi

Dnešními protesty podle něj chtěli dát zástupci zemědělských podniků najevo, že se cítí ohrožení.

„O tom to dnes je. A není to jen planá myšlenka, je to vcelku reálné. Čísla, jež máme na stole, jednoznačně hovoří o tom, že větší zemědělci hospodařící na více než pěti stech hektarech, budou velmi ohrožení,“ říká Šnejdrla.

S podporou z dotačních prostředků Evropské unie a z národního rozpočtu mohou podle Šnejdrly naopak počítat malí zemědělci.

„To je to, co nás velmi trápí. Máme soutěžit s někým, kdo má velmi významnou podporu. To je jakoby Zátopek chtěl soutěžit s někým, kdo má sice jen jednu nohu, ale jede na motorce. Také nemá šanci,“ zlobí se předseda krajské Agrární komory.

Z pohledu Valašska jsou podle něj ohroženy především zemědělské podniky, které hospodaří v nížinné části okresu Vsetín – na Kelečsku, Lešensku, Poličensku, Zašovsku či Ratibořsku.

„Pro ty, kdo pracují v horských oblastech v systému ekologického zemědělství, to až tak dramatické není,“ míní Šnejdrla.

Nová vláda podle něj změnami v podmínkách dotací jen plní politické zadání.

„Dělá to jen proto, že chce bojovat proti Babišovi,“ je přesvědčený Šnejdrla a upozorňuje, že dnešní protest zemědělců nemusí být poslední takovou akcí.

„Toto je první vlaštovka. Vyjeli jsme proto, abychom deklarovali, že nejsme spokojení. Pokud s námi bude vláda dál nejednat, budeme přitvrzovat,“ varuje Jindřich Šnejdrla.